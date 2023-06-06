【AI應用】哈佛大學計算機科學課程教授　計畫用AI批改學生功課

▲ 哈佛大學CS50課程教授David Malan計畫引入AI來為學生批改功課，以及提供個性化的學習建議。

人工智能（AI）技術風靡全球，早前更成為教育界最具爭議的話題。不過也有大學教授決定善用工具，來提升課程質量。近日哈佛大學與網路學習平台edX計算機科學課程教授David Malan就表示，計畫引入AI來為學生批改功課，以及提供個性化的學習建議。

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外媒財星Fortune報道指，哈佛大學CS50課程教授David Malan日前透露，由於課程相當受歡迎，目前每個學期會有數百名在校學生及4萬名網課學生，雖然已有接近100位助教，但面對4萬多名來自不同時區的學生，令教學團隊相當吃力，也難以為學生制定個人化的支援。

因此團隊正計畫微調AI系統，來批改學生的功課，同時也會測試虛擬教學助理，用作評估學生的編程功課和提供反饋建議。Malan表示，未來虛擬教學助理不僅是用作找出學生的錯誤，還可以向學生提出問題及學習建議。Malan教授認為，課程使用AI凸顯了技術對教育的賦能，特別是在提升課程質素。

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責任編輯：曾曉汶

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