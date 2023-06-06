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【HSBC滙豐】滙豐計劃明年4月在港舉行投資者峰會　頂替瑞信論壇？　王冬勝：冀帶更多人來港（第二版）

股市 17:17 2023/06/06

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【HSBC滙豐】滙豐計劃明年4月在港舉行投資者峰會　頂替瑞信論壇？　王冬勝：冀帶更多人來港（第二版）

HSBC滙豐 （00005） 計劃將於2024年4月在香港舉行首屆全球投資者峰會，以填補瑞信的年度亞洲投資論壇。報道指，滙豐計劃緊接香港七人欖球賽後，於2024年4月8日至10日在香港港麗酒店舉行峰會，預計將接待逾2000名客戶和投資者。

香港上海滙豐銀行非執行主席王冬勝證實，滙豐正在籌備大型投資會議，因明年4月才舉行，目前在初步階段，他期望在解除邊境限制後，會議能將更多人帶到香港，親身了解香港發展。

滙豐發言人表示，將召集來自各地的客戶、投資者及領導人，討論發展、挑戰，以及是最重要的機遇。

被瑞銀（美︰UBS）收購的瑞信，自1998年以來一直主辦該年度論壇。瑞銀日前公布，預計最快於6月12日完成收購瑞信。

【瑞信危機】瑞銀：6月12日完成收購瑞信　接收所有資產和負債

【瑞信危機】瑞信一連三日在港舉行的亞洲投資論壇如常舉行　惟CEO不會出席　取消所有傳媒採訪環節

責任編輯︰梁浩碩

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