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【服務失靈】微軟凌晨大規模死機　Outlook、Teams等服務中斷

科技 09:44 2023/06/06

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微軟（Microsoft）於香港時間今（6日）凌晨時間，再度出現服務故障的情況，多項服務未能使用，當中包括：團隊協作平台Teams、電郵服務Outlook、雲端OneDrive等。外媒路透社引述網絡追蹤網站數據指，高峰時期影響超過1.8萬人。

【Microsoft AI】微軟Bing Chat再放寬限制　用戶每日可最多進行300次對話

【Microsoft AI】Microsoft Teams增智能回顧功能　AI整理重點兼提出方案

追蹤網站Downdetector的數據顯示，微軟Microsoft 365包括Word和Excel在內，在香港時間今日凌晨約12時30分，突然出現大規模死機的問題，用戶無法使用Outlook、OneDrive等服務。其後微軟也在Twitter上承認服務出現問題，並正在調查起因，暫時未公布任何細節。

外媒CyberNews則指出，是次微軟出現死機涉及黑客攻擊，或是受到黑客活動組織Anonymous Sudan所發動的DDoS攻擊。報道提到，Anonymous Sudan近日曾聲稱已經開始了一項專門針對美國公司和基礎設施的新活動，時間線與是次微軟死機時間十分吻合。但目前微軟就未為相關時間，而作出回應。

事實上，是次已是微軟今年內第三次出現死機的情況。

【Microsoft Build】電腦版ChatGPT登場　Windows 11獲AI助手加持

責任編輯：曾曉汶

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