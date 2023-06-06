【港股市況】恒指黑期升約39點　道指期貨跌44點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

道指偏軟，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約23點，恒指料開報19084點。滙豐 （00005） ADR折合報59.14元，較港收市價低0.01元。騰訊 （00700） ADR折合報336.47元，較港收市價低1.73元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.69元，較港收市價低0.06元或0.1%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：13】期指高開7點，開報19028點。

【08：47】羚邦集團 （02230） 公布與主辦方6DX Production合作，投資首個音樂節－名為《S20亞洲潑水音樂節－香港站》。

【08：38】恒指黑期升約39點，報19111點，道指期貨跌44點，報33575點。

【07：45】【Morning精點】大摩降恒指目標至21500點︱陳茂波擬進一步放寬首次置業按揭成數

【07：45】港股ADR收報19084點，跌23點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報59.14元，較港收市價低0.01元。騰訊 （00700） ADR折合報336.47元，較港收市價低1.73元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.69元，較港收市價低0.06元或0.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】道指偏軟，納指反覆靠穩 ，道指跌199點，報33562點；標指跌8點，報4273點；納指最多升0.68%，收市微跌11點或0.09%，報13229點。蘋果全球開發者大會（WWDC）發布首款MR 混合實境裝置「Vision Pro」上，但售價達3499美元，較市傳的3000美元貴，2024年初才正式交貨。蘋果股價曾升2.2%破頂，產品發布後，股價轉跌，收市跌0.76%。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升50點 京東ADR高港3%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利汽車、中芯國際、再鼎醫藥

責任編輯︰梁浩碩