【港股市況】內房造好　騰訊逆市跌1%　高偉電子挫16%　恒指半日再升98點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

道指偏軟，港股半日續升近百點。恒指輕微高開8點，其後走勢反覆向上，曾升逾200點至19300點水平，恒指半日升98點，報19206點，成交553億元。科指升0.6%，報3865點。內房股造好，龍湖 （00960） 升逾9%，碧桂園 （02007） 升6%，ATM個別發展，美團 （03690） 升1%，阿里巴巴 （09988） 升0.3%，騰訊 （00700） 逆市跌1%。高偉電子 （01415） 挫16%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：00】恒指半日升98點，報19206點，成交553億元。科指升0.6%，報3865點。內房股造好，龍湖 （00960） 升逾9%，碧桂園 （02007） 升6%，ATM個別發展，美團 （03690） 升1%，阿里巴巴 （09988） 升0.3%，騰訊 （00700） 逆市跌1%。高偉電子 （01415） 挫16%。

【11：45】潤電 （00836） 跌幅擴大至逾3%，低見17.44元。

【11：44】【沽空機構】創科實業再遭Jehoshaphat 狙擊「大規模詐騙家得寶」 股價曾插7%後回穩

【11：39】【中資券商】中信証券傳削減投行員工底薪最多15% 也未發去年花紅

【11：39】恒指升幅進一步收窄至約40點。

【11：34】港股升幅收窄至百點，報19214點，升105點，科指升0.6%，報3863點。

【11：30】上證半日微升0.05%，深證跌0.5%，創業板指跌0.9%。

【11：30】【AAPL】天價Vision Pro嚇倒蘋果供應鏈股、高偉電子插15% 郭明錤提兩原因不看好

【11：22】ATM個別發展，其中騰訊 （00700） 逆市跌0.7%，阿里巴巴 （09988） 升0.9%，美團 （03690） 升近2%。

【11：13】電力股下挫，其中藍籌股潤電 （00836） 逆市跌逾2%，中國電力 （02380） 跌逾3%，龍源電力 （00916） 跌1%。

【11：04】大市今早曾升最多268點，高見19377點，最新升勢略為回順，報19310點，升201點，科指升1.4%，報3893點。

【10：49】【吉利175】吉利汽車升1%、5月銷量按年增35%至12萬輛 新能源車增長38%

【10：42】融創 （01918） 升逾12%，高見1.51元。

【內房銷售】融創中國5月銷售按年跌近4成 一文看清5月内房銷售（不斷更新）

【10：27】創科 （00669） 逆市挫逾5%，破底低見68.65元。

【10：27】【渣打2888】渣打據報向沙特AviLease洽售航空金融業務 料涉資至少294億元

【10：22】內險股造好，平保 （02318） 、財險 （02328） 升3%，國壽 （02628） 升逾2%，太保 （02601） 升6%。

【10：13】京東 （09618） 升4%，阿里巴巴 （09988） 升逾1%，美團 （03690） 升近3%，騰訊 （00700） 升0.1%。

【10：12】恒指升230點，報19338點，科指升1.5%，報3901點。

【10：10】龍湖 （00960） 升幅擴大至一成，碧桂園 （02007） 升逾9%，中海外 （00688） 升逾7%，潤地 （01109） 升逾6%，雅居樂 （03383） 升7%。

【09：59】大市升幅擴至百點，至19200點水平。

【09：58】港股早段反覆向上，開市後曾轉跌，最新報19163點，升55點，科指升0.3%，報3852點。

【09：54】港交所 （00388） 升0.3%，早段高見307元。

【人民幣港股】港交所：6.19推出雙櫃台模式 首批21家雙櫃台證券、3家公司申請增設但未列名單內

【09：53】滙豐 （00005） 偏軟跌0.4%，友邦 （01299） 跌0.3%。

【09：49】內房股造好，中海外 （00688） 升逾3%，潤地 （01109） 升近4%，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 升半成，雅居樂 （03383） 升近4%。

【恒大危機】恒大物業前年純虧損3.2億元人民幣 去年轉錄純利14.2億元人民幣 不派息

【09：46】【HSBC滙豐】滙豐計劃明年4月在港舉行投資者峰會

【09：37】高偉電子 （01415） 挫逾18%，早段低見14.22元。

【09：34】恒宇 （02448） 與配售代理訂立配售協議，折讓6.5%，以每股20仙發行最多1.6億股新股，恒宇股價升逾11%，高見0.26元。

【09：33】優品360 （02360） 績後升逾2%，早段高見2.13元。

【業績｜消費股】優品360去年純利按年升逾8成 毛利率升至35.4%

【09：22】京東 （09618） 造好升逾2%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 靠穩升0.3%，騰訊 （00700） 偏軟，恒指輕微高開8點，開報19117點，科指升0.2%，報3847點。

【騰訊700】騰訊周一回購金額再削至1.2億 首季績後累計回購1000萬股

【09：13】期指高開7點，開報19028點。

【08：47】羚邦集團 （02230） 公布與主辦方6DX Production合作，投資首個音樂節－名為《S20亞洲潑水音樂節－香港站》。

【潑水節】羚邦宣布投資S2O亞洲潑水音樂節香港站

【08：38】恒指黑期升約39點，報19111點，道指期貨跌44點，報33575點。

【07：45】【Morning精點】大摩降恒指目標至21500點︱陳茂波擬進一步放寬首次置業按揭成數

【07：45】港股ADR收報19084點，跌23點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報59.14元，較港收市價低0.01元。騰訊 （00700） ADR折合報336.47元，較港收市價低1.73元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.69元，較港收市價低0.06元或0.1%。

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【07：30】道指偏軟，納指反覆靠穩 ，道指跌199點，報33562點；標指跌8點，報4273點；納指最多升0.68%，收市微跌11點或0.09%，報13229點。蘋果全球開發者大會（WWDC）發布首款MR 混合實境裝置「Vision Pro」上，但售價達3499美元，較市傳的3000美元貴，2024年初才正式交貨。蘋果股價曾升2.2%破頂，產品發布後，股價轉跌，收市跌0.76%。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升50點 京東ADR高港3%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利汽車、中芯國際、再鼎醫藥

責任編輯︰梁浩碩