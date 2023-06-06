  • 28°C
香港時間 : 2023606日 (週二) 13:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】內房造好　騰訊逆市跌1%　高偉電子挫16%　恒指午後初段升約100點（不斷更新）

股市 13:43 2023/06/06

分享：

分享：

港股市況不斷更新

道指偏軟，港股半日續升近百點。恒指輕微高開8點，其後走勢反覆向上，曾升逾200點至19300點水平，恒指半日升98點，報19206點，成交553億元。科指升0.6%，報3865點。內房股造好，龍湖 （00960） 升逾9%，碧桂園 （02007） 升6%，ATM個別發展，美團 （03690） 升1%，阿里巴巴 （09988） 升0.3%，騰訊 （00700） 逆市跌1%。高偉電子 （01415） 挫16%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +6
    +5

即市走勢︰

【13：42】騰訊 （00700） 跌近2%，見332.2元。

【13：37】中石油 （00857） 升逾3%，中海油 （00883） 升逾1%，中石化 （00386） 升逾2%。

【13：22】商湯 （00020） 逆市跌近2%，低見2.11元。

【13：19】理想汽車 （02015） 升逾5%，蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 升逾3%。

【13：08】【新股IPO】科笛2487傳21.85元接近下限定價　料集4.7億

【13：00】港股午後初段升約105點，報19213點，科指升0.7%，報3866點。

【12：00】恒指半日升98點，報19206點，成交553億元。科指升0.6%，報3865點。內房股造好，龍湖 （00960） 升逾9%，碧桂園 （02007） 升6%，ATM個別發展，美團 （03690） 升1%，阿里巴巴 （09988） 升0.3%，騰訊 （00700） 逆市跌1%。高偉電子 （01415） 挫16%。

【11：45】潤電 （00836） 跌幅擴大至逾3%，低見17.44元。

【11：44】【沽空機構】創科實業再遭Jehoshaphat 狙擊「大規模詐騙家得寶」　股價曾插7%後回穩

【11：39】【中資券商】中信証券傳削減投行員工底薪最多15%　也未發去年花紅

【11：39】恒指升幅進一步收窄至約40點。

【11：34】港股升幅收窄至百點，報19214點，升105點，科指升0.6%，報3863點。

【11：30】上證半日微升0.05%，深證跌0.5%，創業板指跌0.9%。

【11：30】【AAPL】天價Vision Pro嚇倒蘋果供應鏈股、高偉電子插15%　郭明錤提兩原因不看好

【11：22】ATM個別發展，其中騰訊 （00700） 逆市跌0.7%，阿里巴巴 （09988） 升0.9%，美團 （03690） 升近2%。

【11：13】電力股下挫，其中藍籌股潤電 （00836） 逆市跌逾2%，中國電力 （02380） 跌逾3%，龍源電力 （00916） 跌1%。

【11：04】大市今早曾升最多268點，高見19377點，最新升勢略為回順，報19310點，升201點，科指升1.4%，報3893點。

【10：49】【吉利175】吉利汽車升1%、5月銷量按年增35%至12萬輛　新能源車增長38%

【10：42】融創 （01918） 升逾12%，高見1.51元。

【內房銷售】融創中國5月銷售按年跌近4成　一文看清5月内房銷售（不斷更新）

【10：27】創科 （00669） 逆市挫逾5%，破底低見68.65元。

【10：27】【渣打2888】渣打據報向沙特AviLease洽售航空金融業務　料涉資至少294億元

【10：22】內險股造好，平保 （02318） 、財險 （02328） 升3%，國壽 （02628） 升逾2%，太保 （02601） 升6%。

【10：13】京東 （09618） 升4%，阿里巴巴 （09988） 升逾1%，美團 （03690） 升近3%，騰訊 （00700） 升0.1%。

【10：12】恒指升230點，報19338點，科指升1.5%，報3901點。

【10：10】龍湖 （00960） 升幅擴大至一成，碧桂園 （02007） 升逾9%，中海外 （00688） 升逾7%，潤地 （01109） 升逾6%，雅居樂 （03383） 升7%。

【09：59】大市升幅擴至百點，至19200點水平。

【09：58】港股早段反覆向上，開市後曾轉跌，最新報19163點，升55點，科指升0.3%，報3852點。

【09：54】港交所 （00388） 升0.3%，早段高見307元。

【人民幣港股】港交所：6.19推出雙櫃台模式　首批21家雙櫃台證券、3家公司申請增設但未列名單內

【09：53】滙豐 （00005） 偏軟跌0.4%，友邦 （01299） 跌0.3%。

【09：49】內房股造好，中海外 （00688） 升逾3%，潤地 （01109） 升近4%，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 升半成，雅居樂 （03383） 升近4%。

【恒大危機】恒大物業前年純虧損3.2億元人民幣　去年轉錄純利14.2億元人民幣　不派息

【09：46】【HSBC滙豐】滙豐計劃明年4月在港舉行投資者峰會

【09：37】高偉電子 （01415） 挫逾18%，早段低見14.22元。

【09：34】恒宇 （02448） 與配售代理訂立配售協議，折讓6.5%，以每股20仙發行最多1.6億股新股，恒宇股價升逾11%，高見0.26元。

【09：33】優品360 （02360） 績後升逾2%，早段高見2.13元。

【業績｜消費股】優品360去年純利按年升逾8成　毛利率升至35.4%

【09：22】京東 （09618） 造好升逾2%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 靠穩升0.3%，騰訊 （00700） 偏軟，恒指輕微高開8點，開報19117點，科指升0.2%，報3847點。

【騰訊700】騰訊周一回購金額再削至1.2億　首季績後累計回購1000萬股

【09：13】期指高開7點，開報19028點。

【08：47】羚邦集團 （02230） 公布與主辦方6DX Production合作，投資首個音樂節－名為《S20亞洲潑水音樂節－香港站》。

【潑水節】羚邦宣布投資S2O亞洲潑水音樂節香港站

【08：38】恒指黑期升約39點，報19111點，道指期貨跌44點，報33575點。

【07：45】【Morning精點】大摩降恒指目標至21500點︱陳茂波擬進一步放寬首次置業按揭成數

【07：45】港股ADR收報19084點，跌23點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報59.14元，較港收市價低0.01元。騰訊 （00700） ADR折合報336.47元，較港收市價低1.73元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.69元，較港收市價低0.06元或0.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】道指偏軟，納指反覆靠穩 ，道指跌199點，報33562點；標指跌8點，報4273點；納指最多升0.68%，收市微跌11點或0.09%，報13229點。蘋果全球開發者大會（WWDC）發布首款MR 混合實境裝置「Vision Pro」上，但售價達3499美元，較市傳的3000美元貴，2024年初才正式交貨。蘋果股價曾升2.2%破頂，產品發布後，股價轉跌，收市跌0.76%。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升50點　京東ADR高港3%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利汽車、中芯國際、再鼎醫藥

石Sir一周前瞻及異動股
【石Sir一周前瞻及異動股】吉利汽車、中芯國際、再鼎醫藥（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【新股IPO】科笛2487傳21.85元接近下限定價　料集4.7億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【債務上限】美債發行將大爆發　華爾街估一季抽走8萬億　緊縮恐如雷曼危機
【債務上限】美債發行將大爆發　華爾街估一季抽走8萬億　緊縮恐如雷曼危機
【NVDA】Nvidia、AMD CEO是遠房親戚？蘇姿丰要叫黃仁勳「表舅」？
【NVDA】Nvidia、AMD CEO是遠房親戚？蘇姿丰要叫黃仁勳「表舅」？
【美股期貨】美期變動不大　道指期貨微跌1點（不斷更新）
【美股期貨】美期變動不大　道指期貨微跌1點（不斷更新）
【鑽石山斬人案】林作帖文「抽水」遭保誠解約　林作保險團隊成員割席
【鑽石山斬人案】林作帖文「抽水」遭保誠解約　林作保險團隊成員割席
【恒指夜期+ADR】夜期收市升50點　京東ADR高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升50點　京東ADR高港3%（不斷更新）
【大行報告】大摩降恒指目標至21500點　建議4大投資主題、看清最新焦點股
【大行報告】大摩降恒指目標至21500點　建議4大投資主題、看清最新焦點股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款