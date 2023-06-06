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【人工智能】馬斯克訪華之行後表示　中國或對使用AI立法規管

Hot Talk 08:25 2023/06/06

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【人工智能】馬斯克訪華之行後表示　中國或對使用AI立法規管

特斯拉（Tesla 美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）於中國之行與多名官員會面後表示，認為中國將對使用人工智能（AI）啟動法規。

馬斯克表示，在最近中國之行，與當地高級領導層會面，並就人工智能風險及監管的必要性進行了非常富有成效的討論。從這些談話中了解到，中國將啟動人工智能監管。馬斯克未有進一步解釋有關言論。

馬斯克上周訪華，期間在北京會見了中國外交部長、商務部長及工業部長，並據指會見了中國國務院副總理丁薛祥。

馬斯克此前披露對AI的看法，直言AI令他壓力大，同時認為需要監管AI發展。

【TSLA】馬斯克已乘私人飛機離開中國　結束三日兩夜之旅　曾會見陳吉寧、丁薛祥及到訪Tesla上海工廠（第二版）

【AI取代人類】憂AI發展太快？　馬斯克、蘋果聯合創始人等千人簽公開信　呼籲暫停大型AI實驗

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責任編輯︰梁浩碩

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