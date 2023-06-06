【WWDC2023】蘋果正式棄用Intel　新Mac Pro採用自制M2 Ultra芯片、Intel股價跌逾4%

▲ 【WWDC2023】蘋果正式棄用Intel 新Mac Pro採用自制M2 Ultra芯片

蘋果公司（美︰AAPL）舉行開發者大會WWDC，公布即將上市的Mac Pro電腦將會採用全新自制芯片M2 Ultra，標誌蘋果完成將自家製作的處理器引入其整個PC產品線的努力。受消息拖累，英特爾（Intel 美︰INTC）股價跌逾4%，收29.86美元。

在蘋果全球開發者大會上，工程項目管理總監Jennifer Munn 將 M2 Ultra 稱為「芯片中的怪物」（a monster of a chip）。M2 Ultra芯片將為新Mac Pro提供動力，速度比基於英特爾芯片的Mac Pro快3倍。

蘋果表示，包含新芯片的 Mac Pro將配備192 GB 內存，電腦售價由6,999美元起。

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責任編輯︰梁浩碩