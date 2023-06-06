【幣安風暴】美國證交會起訴幣安及趙長鵬13控罪　幣安：毫無根據、比特幣跌半成

▲ 【加密貨幣風暴】美國證交會起訴幣安及趙長鵬13控罪 包括挪用客戶資金 幣安：指控毫無依據

美國證券交易委員會（SEC）對全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）提出13項指控，包括挪用客戶數十億美元資金，並將其發送給趙長鵬控制的一家歐洲公司，誤導投資者和監管機構，違反證券業規定。受趙長鵬、幣安被控的消息拖累，比特幣（Bitcoin）價格跌半成，報25749美元，幣安幣跌10.3%，報275.12美元。

美國證交會周一提交美國聯邦法院的136頁訴狀中，指趙長鵬及其交易所允許美國高淨值投資者和客戶，繼續在幣安不受監管的國際交易所進行交易，藐視「了解你的客戶（KYC）」基本規則。

趙長鵬及幣安被控涉嫌詐騙、利益衝突等

美國證交會主席Gary Gensler在一份聲明中指出，趙長鵬公然無視聯邦法律，通過 13 項指控，趙長鵬及幣安實體參與了涉嫌詐騙、利益衝突、披露缺失和蓄意逃避法律。美國證交會要求法院凍結幣安資產並指定一名接管人。

訴狀質疑幣安及其美國附屬公司實際上並不相互獨立，幣安建立「幣安美國」以作為主要公司和趙長鵬的盾牌，以「展示」、「拖延」及「解決」執法機構目標及隔離幣安。

美證交會稱，幣安美國的兩任CEO對趙長鵬的控制，表示深切的關注，兩人都在聯邦監管機構面前作證，但訴狀沒有透露兩人姓名。其中一位代號為「BAM CEO B」的幣安美國前CEO指出，「我實際上並不是經營這家公司的人，我以為入來做這些工作，但實際上不是，當我意識到這一點時，我就離開了。」

指控趙長鵬教唆美國高淨值客戶利用VPN隱藏位置

訴狀指，於2018年6月至2021年7月期間，幣安收入116億美元，主要是來自交易費。美證交會稱，自成立以來，幣安一直在其創始人趙長鵬的控制下，「起初是公開的，後來是偷偷摸摸的」，以吸引美國客戶。

美證交會續稱，聯邦法律禁止未經註冊的證券發售和銷售，幣安知道美國有數萬名客戶，但選擇不採取行動。美證交會指控趙長鵬教唆美國高淨值客戶，利用VPN服務隱藏他們在美國的位置，並提交合規文件以掩蓋他們的原來籍國。

美證交會亦指控幣安及趙長鵬，利用造市商來抬高交易價格並從客戶身上獲利。Merit Peak及Sigma Chain為幣安平台造市商，美證交會指，兩家公司為趙長鵬所擁有，並藉此收集數百億美元客戶財產，同時將客戶與幣安資金混合，類似於對已破產加密貨幣交易所FTX的指控。

幣安：積極配合美證交會的調查 趙長鵬用圈內術語回應

對投資市場最差的是，他們涉嫌參與「虛擬交易」，人為地支撐加密資產的價格。美證交會指，Sigma Chain為趙長鵬收取1.9億美元，指控稱，公司用1100萬美元購買遊艇。

證交會今年3月預告執法時，趙長鵬曾發推文「4」回應，這是幣安社區中流行用語，敦促用戶忽略恐懼、不確定性和懷疑。趙長鵬續稱，當見到正式文件後，將會發表回應。

幣安亦回應指，指控毫無依據，不滿美證交會所作出的指控，忽略幣安的其他補救措施。幣安補充指，會積極配合美證交會的調查，並進行了廣泛的善意討論，以達成妥協的方案。

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記者：譚志偉