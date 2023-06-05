▲ 【恒大危機】恒大物業前年純虧損3.2億元人民幣 去年轉錄純利14.2億元人民幣 不派息

恒大物業 （06666） 刊發前年、去年上半年，以及去年全年業績公告，其中，截至去年12月31日止年度，集團營業收入約118.1億元人民幣，按年跌10.5%；毛利潤約27.2億元人民幣，按年跌25.8%；淨利潤約14.8億元人民幣，前年則淨虧損約3.9億元人民幣。股東應佔利潤約14.2億元人民幣，前年股東應佔虧損約3.2億元人民幣。去年每股基本盈利約13分人民幣，不建議就該年度派付末期息。前年每股基本虧損約3分人民幣。

於2022年12月31日，集團總合約面積約819百萬平方米，在管面積約500百萬平方米。

恒大物業指，集團將根據相關法律及適用協議盡力採取合理的措施向相關方追收各類應收款項，包括但不限於已經撥備減值的應收款項，及因不滿足收入確認條件而暫未計入收入的應收款項。同時該集團正與中國恒大集團 （03333） 就該集團134億元人民幣被佔用資金商討償還方案，積極維護集團利益。

恒大物業又表示，集團專注於「物業服務+生活服務」模式為廣大業主和住戶提供高質量服務。2022年度，集團來自關聯方的收入約1.4億元人民幣，僅佔總收入約1.2%，控股股東流動性危機對該集團整體收入基本沒有任何重大影響。

截至2021年12月31日止年度，恒大物業營業收入約131.9億元人民幣，毛利潤約36.6億元人民幣，不建議就該年度派末期息。截至2022年6月30日止6個月，集團營業收入約57.9億元人民幣，毛利潤約12.8億元人民幣，淨利潤約5.7億元人民幣，股東應佔利潤約5.5億元人民幣，每股基本盈利約5分人民幣，不建議派中期息。

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編輯：胡學能