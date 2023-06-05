【業績｜消費股】優品360去年純利按年升逾8成　毛利率升至35.4%

優品360 （02360） 公布截至今年3月底全年業績，期內收入按年升16.3%，至19.8億元，純利按年急增超過83%，至逾2億元，每股盈利20.1仙。去年毛利率按年上升1.7個百分點，至35.4%，主要由於銷售策略及產品結構優化。

公司去年純利率達8.7%，按年升3.2個百分點，集團指主要可歸因於期內零售店舖的整體銷售額及毛利按年大幅增加。

目標為每年淨增加20間門店

期內毛利率則升至35.4%，公司指上升主要原因為實時調整銷售及營銷策略，以及持續優化產品結構所致。集團表示會擴大旗下主要零售品牌優品360及美食店品牌FoodVille在香港、澳門及中國內地的門店網絡，目標是每年淨增加20間門店。

公司表示會進一步發展其企業對企業（B2B）業務，向香港及海外市場零售業商甚至網上商店批量銷售自有品牌產品及其他進口產品。

集團指董事會已決定在要約期結束後再定日期召開另一次董事會會議，以考慮是否派發末期股息。

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編輯：葉志偉