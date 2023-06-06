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【WWDC 2023】Apple首款MR混合實境眼鏡「Vision Pro」　睇到眼神　定價27424元明年發售

科技 03:27 2023/06/06

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萬眾期待的Apple開發者大會WWDC終於舉行，正如外界預料，今次重點落在Apple首款MR 混合實境裝置「Vision Pro」上。

萬眾期待的Apple開發者大會WWDC終於舉行，正如外界預料，今次重點落在Apple首款MR 混合實境裝置「Vision Pro」上，其次亦有全新高階的Mac機，並發布M2 Max及M2 Ultra晶片，同場加映Apple歷來最大屏幕的的15吋MacBook Air。

作為Apple首款MR混合實境裝置，「Vision Pro」一體化設計，機身輕巧、舒適，用戶可以利用眼睛及手勢控制。機體將搭載M2芯片、R1芯片，4K解析度屏幕，操作系統為VisionOS，有Multi-App 3D Engine，讓用戶擁有全新的體驗。用戶同時可以配合MacBook電腦使用，Apple亦舉出各種使用場景，包括辦公室、家居環境，同時可以FaceTime應用，為用戶帶來全新的協作、娛樂體驗。同時，Disney行政總裁Bob Iger亦為Apple站台並宣布，Disney+將率先獲得Vision Pro的支援，用戶可以第一日就使用到Disney+的服務。

創新MR頭戴式裝置更人性化

機體擁有「EyesSight」設計，當用戶戴上使用時，可有高私隱度的沉浸式享受，無論身邊的人還是網站都不能看到用戶瀏覽的內容。同時有Optic ID，以便認證用戶身分。而當身邊有人經過時，用戶亦可以從眼鏡裝置中看到其他人在畫面中浮現，身邊的人亦能看得到用戶的眼睛，從而有更好的互動。

    點擊圖片放大
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機體合共6組相機作全身動作追蹤，外接電池可提供2小時續航力。惟與Meta最近發表的Quest 3頭盔價格499美元（約3910港元）相比，「Vision Pro」的售價一如外界預料，高達3499美元（約27,424港元），非常配合Apple形象，屬於高價的VR產品，預計2024年初到貨。

【Apple新品】Apple全新MR頭戴式裝置傳6月推出　分析師舉五大重點材料

記者：李彥煒

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