▲ 【馬斯克旗下】Neuralink據報市值升至50億美元 兩年間升逾倍

Tesla（美：TSLA） 行政總裁馬斯克（Elon Musk）創立多間公司，外電報道，馬斯克旗下大腦芯片初創公司Neuralink的估值，已由兩年前的20億美元，急升至最新的50億美元。

美國食品藥物管理局（FDA）上月批准Neuralink可進行植入大腦的人體臨床試驗，路透引述消息稱，部分看好公司的投資者在FDA批准前，已「率先」入場並推升公司估值，令公司估值達50億美元，而在試驗獲批准後，有投資者以每股55美元的價格交易股票，相當於將Neuralink估值推升至約70億美元，但有關交易量受限，加上屬於二級市場（Secondary Market）交易，並不能用以衡量一家公司的市值。

在Neuralink的願景中，透過在患者的大腦植入芯片，令失明者重見光明，失能者如癱瘓人士恢復行動能力，不過，美國國家衛生研究院（NIH）前神經工程計劃主任Kip Ludwig 認為，Neuralink「大腦植入芯片」業務仍需10年時間才可商業化，亦將面對眾多挑戰，包括美國政府將持續觀察公司處理動物研究的調查、植入芯片會否對大腦有潛在傷害等負面影響。

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記者：伍鍵文