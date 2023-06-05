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【大行報告｜餐飲】高盛：百勝中國擁四大優勢助其抵禦短期不確定性　維持「買入」

股市 22:21 2023/06/05

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【大行報告｜餐飲】高盛：百勝中國擁四大優勢助其抵禦短期不確定性　維持「買入」

内地餐飲業復甦進度備受市場關注，高盛發表報告指，百勝中國 （09987） 管理層對捕捉長線經濟增長及管理短期波動性充滿信心，相信可憑藉其價值定位、多元化業務模式、吸引的產品及市場推廣計劃，與及已建立的數碼及供應鏈體系，令百勝能在短期不明朗的經營環境下維持領先地位，重申「買入」評級，目標價587元，美股ADR為75美元。

高盛引述百勝管理層指，內地仍處於經濟復甦的初段，而且消費市道復甦並不平均，與該行的觀點一致，但即使近日確診個案再次反彈，惟消費者的日常生活未受影響，首季已恢復堂食，旗下必勝客（Pizza Hut）及其他中餐業務扭虧爲盈，二線城市亦因遊客數量增加而受益。

百勝續捕捉二、三線城市的長遠發展機會

不過，集團在交通樞紐的商店仍未見明顯復蘇跡象，高盛估計，這或與消費行為改變有關，百勝管理層正考慮新策略，包括推出具針對性的促銷活動，並將繼續捕捉二、三線城市的長遠發展機會，並會透過增加門店密度，提升服務質素及推動需求。

高盛指，管理層對集團的長期增長機遇充滿信心，加上現時集團以不同的商業策略、研發具吸引力的產品，以及建立數字化供應鏈系統，相信集團擁可持續增長前景。

「雖然銷售額仍未恢復至疫情前，但百勝利潤率好轉，主要由營運槓桿改變、節省租金及更佳的成本控制所帶動，同時相信集團將使用數字、人工智能來提高營運效率。」

高盛指出，若扣除集團資產價值中約20%現金的因素後，百勝現時估值並不昂貴，但要小心可能面對數個風險，包括（1）同店銷售弱於預期；（2）商品成本高於預期；（3）比預期更激烈的競爭；及（4）執行效率低於預期。

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記者：伍鍵文

港股 百勝中國（09987） 個股分析 必勝客 Pizza 百勝 目標價 同店銷售
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