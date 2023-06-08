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【變身小魚仙】男女皆可　職業美人魚月入可達5萬元

商業 10:00 2023/06/08

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《小魚仙》電影上畫，但女主角選角卻惹來爭議。其實誰也可以變身小魚仙，近年香港已有美人魚課程，更有完善的專業證書認證系統，畢業生可投身水下表演行業，據行業人士指這工作在外國非常搶手，月入可達5萬元。

【奧斯卡】迪士尼播《美人魚》電影預告片 女主角亮相頒獎

人魚證書課程收生佳

香港水下表演藝術協會（HKUPAA）是香港各類型水下表演藝術工作者的協會，聯合創辦人黃鈺琪表示人魚活動在外國已流行多年，香港的人魚活動則從2015年開始，並自疫情時開始普及：「香港人喜歡到外地潛水，但因疫情而無法出埠，因此多了很多人在香港學習，人魚運動的課程收生特別好，是疫情前的好幾倍。」

「我們的教練在香港教人魚課程已有8年，累積學生大約有1,500人，但單單在2021到2022年期間，一年收生就有300多人，可看到疫情時特別旺。」黃鈺琪透露，課程包括了一般的體驗班，也有專業的證書課程，獲證書的畢業生才可從事水底表演行業。

由於從事課程教練都會是該會成員，因此釐定了統一課程收費，以免教練之間低價競爭，3小時體驗班收費850元，證書課程則收費4,500元。她引述一個非正式統計，大約每4個學生就有一個會加入證書課程。黃鈺琪表示水下表演在香港不算很盛行，但在外國就非常流行，證書畢業生不僅可做教練，也可從事水下表演，直言非常搶手。

外國工作機會比港多

事實上水下表演從業員近年在海外很搶手，香港水下表演藝術協會副主席余兆輝表示，隨著人魚活動的知名度提升，工作機會也愈來愈多，而且教練人數也在比兩三年前有30%增長。

「小至酒吧、遊園會，大至海洋館也有人魚的表演機會，香港近年來也有更加多表演的曝光機會，例如海洋公園的水上樂園丶婚禮派對等，薪酬方面亦因搶人才而提高，以新加坡為例就以2萬港元月入起跳。」他說。

月入可5萬視乎是否全職

My Water Journey是香​港專業人魚學校，提供由6歲以上小孩的體驗班到專業的進階證書課程。創辦人鍾宛澄表示，3年前開始投身這行業，教了3年大約教了200個學生，近年疫情期間收生就更多，過去一年收生就有80人。疫情期間還有和海洋公園合作，在水上樂園為小朋友提供體驗課程，如把這些學生計入就有更多學生。

鍾宛澄指人魚活動看重表演和美態，證書班除了泳術及水性的訓練，還包括水中姿態及舞蹈編排，以至裝備選購的知識等，而且不限性別，男女皆可。而且水下表演還包括水底拍攝和安全戒護等領域，各有不同課程，出路其實非常廣：「再計商業合作、體驗班、售賣人魚相關產品等，視乎全職還是兼職，月入2萬到5萬都有可能。」

香港工作機會愈來愈多

何淑媚是其中一位人魚運動教練，5年前開始從事教練工作，大約教過100多個學生，疫情期間收生多了兩倍。開班視乎季節，一般都在4-11月開班，夏天時會開更多，由每月一班 到每月6班都試過，人數少至2人，多至12人，視乎性質。她指香港在美人魚表演開始的比較遲，除了教班外，都有做過現場美人魚表演、水下模特兒和防水化妝造型等工作，直言工作機會蠻多。

「如果以恆常表演來說，暫時外國的機會比較多，香港的表演大部分都是一次性。但最近一兩年已經開始多人注意到美人魚和水下表演，例如上年的『香港小姐』都有請人魚教練去做水下拍攝指導，亦有地產商請人魚表演者去宣傳樓盤。我相信隨著時間發展，香港的機會會愈來愈多，性質都會多樣化。」她說。

日出康城MARINI會所設備曝光　特設無邊際泳池　住戶可參加美人魚訓練課程

本報記者：李智賢

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