華爾街日報引述消息人士指,今年發生一系列中型銀行倒閉事件後,美國較大型銀行的總體資本金要求可能提高約20%,具體比例將取決於該家銀行的業務活動,料有大型交易業務的大銀行需要的資本金提高幅度最大,而嚴重依賴手續費收入的銀行亦可能面臨資本金要求大幅提高。

報道指,美國監管機構有望最快在本月提出上述新要求。現時資產規模達2,500億美元的銀行面臨最嚴格的監管規定,但資產規模逾1,000億美元的銀行可能都必須遵守新要求。

報道提到,聯儲局、美國聯邦存款保險公司(FDIC)和貨幣監理署(Office of the Comptroller of the Currency)牽頭制定該措施。預計該3家機構都將就擬議的資本規定徵求意見。它們將需要再次投票以完成調整,並可能在未來數年內實施。

編輯:胡學能