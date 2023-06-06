【電動車不環保】戇豆先生撰文 斥電動車未如宣稱般環保

知名英國演員「戇豆先生」Rowan Atkinson日前在報章表示，「覺得自己被電動車騙了」。作為熱愛汽車、18年前就率先購買混能汽車的早期支持者，Rowan Atkinson表示電動車並不如宣稱的環保，更表示會建議朋友「暫緩購買」。

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擁有電子工程學位的Rowan Atkinson，在《衛報》刊出的文章中指出，電動車生產過程中的溫室氣體排放量比汽油車高出70%，「電動車並不是它所聲稱的環保解決方案」。

他指責電動車廠商用「快時尚」的行銷方式，鼓勵車主換車，但這反而令碳排放增加：「如果新車的第一批車主平均保留汽車5年，而不是目前的3年，那麼汽車生產相關的二氧化碳排放量將大大減少。」

他敦促車主應該保留電動車更長時間，而傳統車廠也應該對已經投入生產的汽油車進行改造，使其更加環保，而不是完全禁止。

Rowan Atkinson直言，要是朋友問到應否購買新的電動車，他會建議暫時推遲計劃，「除非你在用的是舊款的柴油車，又或者經常在市中心行駛。」

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責任編輯：李智賢

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