企業暑期實習計劃提供逾320個名額 螞蟻集團：港青年將赴杭州實習7週   

港府今年與24間大型企業合作，推出「企業內地與海外暑期實習計劃2023」，為香港青年提供內地和海外工作實習名額，政務司司長陳國基於周一（5日）出席以上計劃啓動禮時表示，在各大企業的大力支持下，今年計劃一共提供超過320個暑期實習崗位，遍布內地不同省市，例如粵港澳大灣區城市、北京、上海、天津和成都，同時涵蓋不同海外國家，例如新加坡、泰國、印尼、菲律賓、英國和瑞典。這些崗位所涵蓋的行業亦十分豐富，包括金融、創科、物流、地產、零售、酒店以至公用事業等等。

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他指，政府在2018年以先導形式推出「企業內地與海外暑期實習計劃」，但近年受到疫情影響而暫停推行。憑着社會各界與政府攜手協力，香港成功擺脫疫情困局，踏上全面復常之路，既與內地全面通關，亦與國際全面接軌。政府隨即重啓這個計劃，並且很快得到一共24間大型企業的積極響應。在今個暑假，各位青年實習生將會到各大企業的內地或海外職場，進行至少六星期的實習，累積工作經驗。

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螞蟻集團（06688）表示，作為其中一間企業參與計劃，將全力支持政府培育香港青年人才方針。螞蟻集團為港青年提供旗下不同企業業務的實習職位，此次獲得實習機會的港青年將於7月前往杭州總部，進行為期7星期的項目實踐，將支持螞蟻國際化業務拓展及與科技人員交流，亦將有機會參與杭州亞運會相關工作當中。

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螞蟻集團粵港澳大灣區戰略發展及政府事務執行副總裁陳婉真表示：「培育金融科技人才是多年來螞蟻集團的主要使命之一。是次計劃獲選實習生來自不同院校及不同學系，我們希望透過是次實踐和交流，啟發非科技專業人才拓展金融科技技能，發掘新機遇，推動本港未來發展。」



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責任編輯：陳詠妍