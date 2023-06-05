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【消費優惠】 WeChat Pay HK推六月獨家獎賞 迎新、滿減、印花活動都有齊 !

理財智慧 19:21 2023/06/05

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踏入6月第二期消費券登記熱潮，WeChat Pay HK與百佳超級市場、屈臣氏、豐澤聯手推出新一輪消費優惠三重賞。新用戶只需在商家門市或網購平台上使用WeChat Pay HK，掃描推廣資訊上的二維碼或輸入專屬優惠碼，即可獲得不同額度的電子現金券，用於在該商家門市或網店消費。具體優惠詳細如下 :

第一重賞 — WeChat Pay HK新用戶迎新獎賞

百佳超級市場：於優惠專區輸入專屬優惠碼，即可獲贈高達100元百佳迎新獎賞，包括3張百佳及PNS網購專屬電子現金券：「消費滿100元即減20元」、「消費滿300元即減30元」及「消費滿500元即減50元」電子現金券各一張，均適用於百佳門市或PNS網購。

屈臣氏：於優惠專區輸入專屬優惠碼，即可領取高達總值100元屈臣氏迎新獎賞，其中包含3張屈臣氏專屬電子現金券，分別為「消費滿200元即減20元」、「消費滿300元即減30元」、「消費滿500元即減50元」電子現金券各一張，均適用於屈臣氏門巿或網店。

豐澤：於優惠專區輸入專屬優惠碼，即可領取總值50元豐澤專屬電子現金券，於豐澤門巿或網店消費滿指定金額即可使用。

第二重賞 —  滿減活動

百佳超級市場：登入活動專屬頁面，於指定位置領取百佳及PNS網購專屬電子現金券一張，憑券單次消費滿100元即減10元。

屈臣氏：指定位置領取屈臣氏專屬電子現金券一張，憑券單次消費滿100元即減10元。

豐澤：於指定位置領取豐澤專屬電子現金券一張，憑券於門巿巿或網店單次消費滿500元即減50元。

第三重賞 — 印花專區活動

百佳超級市場：於WeChat Pay HK消費獲得印花，通過印花兌換專屬電子現金券！任何WeChat Pay HK用戶可憑3個印花，兌換「消費滿50元即減5元」專屬電子現金券一張，均適用於百佳門市或PNS網購。每名用戶每月最多可兌換上述電子現金券2張。

屈臣氏：任何WeChat Pay HK用戶可憑3個印花，即可兌換「消費滿50元即減5元」專屬電子現金券一張，均適用於屈臣氏門市或網店。每名用戶每月最多可兌換上述電子現金券2張。

豐澤：任何WeChat Pay HK用戶可憑3個印花，即可兌換「消費滿50元即減5元」專屬電子現金券一張，適用於豐澤門巿或網店。每名用戶每月最多可兌換上述電子現金券2張。

 

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責任編輯：陳玉蓮

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