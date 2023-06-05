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【長實1113】長實旗下物業奪6個項目大獎　兩項目獲提名競逐世界級獎項

股市 19:12 2023/06/05

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長實 （1113） 公布，旗下6個項目日前在泰國舉行的2023至2024年度亞太區房地產大獎中，分別在香港區之建築、室內設計及發展項目類別獲頒六個獎項，其中三個項目獲得了最高級別之五星大獎，兩個項目更獲提名競逐於年底舉行的國際房地產大獎（International Property Awards）之世界級獎項。

集團表示，旗下歷山酒店獲頒發年度香港最佳酒店室內設計五星大獎，該項目更獲提名競逐國際房地產大獎之世界最佳酒店室內設計大獎；黃竹坑站三期則獲年度香港最佳綜合發展項目五星大獎，該項目亦入選角逐國際房地產大獎之世界最佳綜合發展項目大獎。

獲得五星大獎的尚有長江集團中心二期，項目獲年度香港最佳寫字樓建築五星大獎。

此外，名日●九肚山獲年度香港 20 +單位住宅發展優異奬；日出康城Sea To Sky獲年度香港高層住宅建築優異獎；淺水灣道90號則獲頒年度香港私人住宅室內設計優異獎。

長實發展部高級策劃經理林培愉指，獲獎項目涵蓋集團寫字樓、酒店及多個住宅物業，指項目得到亞太區地產業界專家的肯定及嘉許。

【開市追揸沽】港股大反彈弱勢扭轉？ 憧憬內地救市內房股有救？

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編輯：葉志偉

港股 長實集團（01113） 發展商 SEA TO SKY 淺水灣道90號 物業 地產 設計 香港 商廈
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