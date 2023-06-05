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海洋公園哈囉喂招募1200員工 包括嘩鬼演員 提供彈性上班時間

理財智慧 19:18 2023/06/05

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海洋公園10月舉行的「哈囉喂」，是其每年舉行的重要盛事，今年的哈囉喂2023現正展開〈全民造鬼〉招募活動，目標是召集 1,200 名想一展身手的「鬼才」，加入嘩鬼大家庭。就算沒有與演藝相關經驗的新人，只要有熱誠，自覺鬼魅十足，有能力將他人嚇至花容失色，就千萬不要錯過這個在全港最大型哈囉喂盛會，施展渾身解數的好機會。

【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

青姐話
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是次海洋公園特設的嘩鬼教練，助嘩鬼演員 釋放在「異域」開工的潛能，盡情發揮獨特才華。
不論是化身「街鬼」遊走天與地、在恐怖鬼屋駐場「招呼」訪客、在詭秘音樂襯托下激舞、變身成劃破黑夜寧靜的滑行者去製造靈異現象，抑或是想升格為鬼王的新晉小鬼。

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有興趣的幕前鬼才可透過〈全民造鬼〉連結報名（https://reurl.cc/RvGev6），入圍的候選嘩鬼將於6月底至7月初獲邀參加面試。除了嘩鬼演員，海洋公園亦全力發掘對嚇人充滿熱誠的幕後及前線專才，今年將招攬約1,200名台前幕後「鬼才」，包括製作統籌、節目助理、嘩鬼護送員、技術員，及餐飲和零售團隊成員等，時薪由78元至165元不等，視乎應徵者的工種及資歷。

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今年哈囉喂更提供彈性上班時間，不論你是演藝界的一分子、朝九晚五的上班族、學生還是斜槓族，都可在課餘或其他工作和生活安排之間。

於在6月17及18日間，有意應徵人士更可到尖沙咀The One UG2 層中庭即場報名申請面試。場內公園經驗豐富的哈囉喂團隊將示範化妝術和舞步，資深嘩鬼教練也將到場分享扮鬼心得，海洋公園的可愛吉祥物威威與好友亦會現身跟大家合照留念。
 

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責任編輯：陳詠妍

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