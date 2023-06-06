英球迷波衫諷希爾斯堡慘劇 被拘捕兼起訴

英國上周六（3日）舉行足總盃決賽前，一名球迷被指利用球衣上的數字及文字，諷刺利物浦（Liverpool）曾經發生的希爾斯堡慘劇（Hillsborough Disaster），被警方拘捕及起訴。

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韋特（James White）當日身披曼聯曼聯（Manchester United）球衣，當中背後號碼為97，姓名處則寫上「不足夠」（Not Enough），現身溫布萊球場觀賞球隊與同市球會曼城（Manchester City）的足總盃決賽。

但由於球衣上的數字及文字明顯意指1986年發生，導致97名利物浦球迷死亡的希爾斯堡慘劇，33歲的韋特當場被警方拘捕。有網民聲稱，韋特為曼聯球迷。

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警方並在周日（4日）宣布起訴韋特，控罪為展示可能造成騷擾﹑不安及憂慮的威脅及辱駡性字眼。案件將在6月19日開庭審理。

英格蘭足總同日發表聲明，強烈譴責有關人士穿著暗示希爾斯堡慘劇的衣物，在社交平台發現事件後，立即配合執法人員找出涉事者。足總表明，不會接受任何毀謗希爾斯堡慘劇的行為。

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責任編輯：吳漢培