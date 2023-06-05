【人工智能】報告：生成式AI市場增長迅速 十年內市場規模或達1.3兆美元

近期人工智能引起了社會上廣泛的討論，不少大公司都爭相發展自己的生成式AI，帶動市場呈現爆炸性增長，而根據彭博資訊 (bloomberg Intelligence) 分析師Mandeep Singh報告顯示，AI 產業可能在 10 年內以 42% 的成長速度擴張，預計10年內市場規模將膨脹至1.3兆美元。

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報告當中指出，隨著OpenAI的「ChatGPT」、Google「Bard」等以消費者為取向的AI工具問世，生成式AI未來十年的市場將呈現爆炸性增長態勢，當中輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Google等公司將成為最大贏家。

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Mandeep Singh表示AI有望從根本上改變科技領域的運作方式。隨著技術的發展，AI技術愈來愈成熟，未來人工智能在IT、廣告以及網路安全中佔據越來越重要的位置。

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撰文：鄭日棱