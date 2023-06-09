【iMoney父親節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張

母親節才剛過，父親節又快來了~ 記得mark低日子喺6月18號（星期日）呀！ 無論爸爸係嚴肅型或是大細路，不如邀請他到香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼），盡情投入「Marvel 超級英雄匯」之旅！一同唤醒你與他心中的超級英雄，釋放彼此超級好玩的超能力。

由即日起至6月22日，復仇者聯盟將集結於香港迪士尼，開啟「Marvel 超級英雄匯」之旅，賓客可在明日世界捕捉歷來最強大的Marvel 超級英雄陣容，在全新超級巡禮「號召未來英雄：加入復仇者聯盟！」中與他們並肩出動。一系列全新的Marvel主題商品和美食已準備就緒，邀請賓客號召大班朋友入園挑選心水裝備，注入正義能量，並以英雄造型與大家喜愛的超級英雄拍照，一同享受最好玩、最興奮的「Marvel 超級英雄匯」體驗！

想同超級爸爸齊齊輕鬆玩返日？立即到相關帖子參加遊戲﹕

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截止日期﹕2023年6月15日（下午2時正）

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以順豐到付方式送出。

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