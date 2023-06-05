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【新能源車】乘聯會：5月新能源車銷量按月增11% 比亞迪銷量續奪冠、按月升14% Tesla中國銷量升幅減至2.3%
股市 18:20 2023/06/05
中國乘聯會公布5月預估銷量數據，上月新能源乘用車銷量67萬輛，按年增加58%，按月則升11%。乘聯會預計，首5個月全國乘用車廠商新能源批發278萬輛，按年增長46%。
該會預計全年新能源乘用車銷量為850萬輛，狹義乘用車銷量為2350萬輛，年度新能源車滲透率有望達到36%。
乘聯會指出，隨著大量有競爭力的新品推出，價格促銷力度不斷加大，消費者的購買熱情逐步釋放，5月全國新能源乘用車市場回歸較強增長特徵，整體車市延續4月的較強走勢，銷量創出今年新高。
期内，比亞迪5月銷量繼續奪冠，按月升14.1%，至近24萬輛；Tesla中國月内銷售增速有所放緩，按月增2.3%，至約7.8萬輛。
|車企
|5月新能源汽車銷量（輛）
|4月新能源汽車銷量（輛）
|按月變化幅度（%）
|比亞迪 （01211）
|239,092
|209,467
|+14.1%
|Tesla 中國
|77,695
|75,942
|+2.3%
|吉利汽車 （00175）
|27,200
|29,800
|-8.7%
|理想汽車 （02015）
|28,277
|25,681
|+10.1%
|長城汽車 （02333）
|23,000
|15,000
|+53.3%
|小鵬汽車 （09868）
|7,506
|7,079
|+6%
|蔚來汽車 （09866）
|6,155
|6,658
|-7.6%
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記者：伍鍵文
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