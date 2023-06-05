  • 30°C
香港時間 : 2023605日 (週一) 19:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新能源車】乘聯會：5月新能源車銷量按月增11%　比亞迪銷量續奪冠、按月升14%　Tesla中國銷量升幅減至2.3%

股市 18:20 2023/06/05

分享：

分享：

乘聯會：5月新能源車銷量按月增11%　比亞迪銷量續奪冠、按月升14%　Tesla中國銷量升幅減至2.3%

中國乘聯會公布5月預估銷量數據，上月新能源乘用車銷量67萬輛，按年增加58%，按月則升11%。乘聯會預計，首5個月全國乘用車廠商新能源批發278萬輛，按年增長46%。

該會預計全年新能源乘用車銷量為850萬輛，狹義乘用車銷量為2350萬輛，年度新能源車滲透率有望達到36%。

乘聯會指出，隨著大量有競爭力的新品推出，價格促銷力度不斷加大，消費者的購買熱情逐步釋放，5月全國新能源乘用車市場回歸較強增長特徵，整體車市延續4月的較強走勢，銷量創出今年新高。

期内，比亞迪5月銷量繼續奪冠，按月升14.1%，至近24萬輛；Tesla中國月内銷售增速有所放緩，按月增2.3%，至約7.8萬輛。

車企 5月新能源汽車銷量（輛） 4月新能源汽車銷量（輛） 按月變化幅度（%）
比亞迪 （01211） 239,092 209,467 +14.1%
Tesla 中國 77,695 75,942 +2.3%
吉利汽車 （00175） 27,200 29,800 -8.7%
理想汽車 （02015） 28,277 25,681 +10.1%
長城汽車 （02333） 23,000 15,000 +53.3%
小鵬汽車 （09868） 7,506 7,079 +6%
蔚來汽車 （09866） 6,155 6,658 -7.6%

相關文章：

【電動車】比亞迪年內銷量破百萬、理想單月收入破百億　一文看清新能源車廠5月交付量（附表）

【中特估】瑞信：外資尚在評估中特估概念　注意新能源汽車銷量或遠遜車廠預期

記者：伍鍵文

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股 港股 比亞迪 小鵬汽車－W（09868） 汽車 新能源 Tesla 吉利汽車（00175） 理想集團
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【騰訊700】騰訊周一回購金額再削至1.2億　首季績後累計回購1000萬股

下一篇文章

【美股期貨】沙特減產帶動國際油價上升　道指期貨靠穩升27點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】道指為何急升701點？與港股大升733點有無關？
【美股焦點】道指為何急升701點？與港股大升733點有無關？
【恒指夜期+北水】北水淨流入近109億元　逾2年來最多　大手買指數ETF沽建行中海油　恒指夜期跌10點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水淨流入近109億元　逾2年來最多　大手買指數ETF沽建行中海油　恒指夜期跌10點（不斷更新）
【美股收市】就業勁+拜登快簽債限法案　道指飆701點　納指漲1.1%
【美股收市】就業勁+拜登快簽債限法案　道指飆701點　納指漲1.1%
【債務上限】美債發行將大爆發　華爾街估一季抽走8萬億　緊縮恐如雷曼危機
【債務上限】美債發行將大爆發　華爾街估一季抽走8萬億　緊縮恐如雷曼危機
【NVDA】Nvidia、AMD CEO是遠房親戚？蘇姿丰要叫黃仁勳「表舅」？
【NVDA】Nvidia、AMD CEO是遠房親戚？蘇姿丰要叫黃仁勳「表舅」？
【恒指夜期+ADR】夜期收市跳水238點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跳水238點　阿里美股低港2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款