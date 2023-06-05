【新能源車】乘聯會：5月新能源車銷量按月增11%　比亞迪銷量續奪冠、按月升14%　Tesla中國銷量升幅減至2.3%

▲ 乘聯會：5月新能源車銷量按月增11% 比亞迪銷量續奪冠、按月升14% Tesla中國銷量升幅減至2.3%

中國乘聯會公布5月預估銷量數據，上月新能源乘用車銷量67萬輛，按年增加58%，按月則升11%。乘聯會預計，首5個月全國乘用車廠商新能源批發278萬輛，按年增長46%。

該會預計全年新能源乘用車銷量為850萬輛，狹義乘用車銷量為2350萬輛，年度新能源車滲透率有望達到36%。

乘聯會指出，隨著大量有競爭力的新品推出，價格促銷力度不斷加大，消費者的購買熱情逐步釋放，5月全國新能源乘用車市場回歸較強增長特徵，整體車市延續4月的較強走勢，銷量創出今年新高。

期内，比亞迪5月銷量繼續奪冠，按月升14.1%，至近24萬輛；Tesla中國月内銷售增速有所放緩，按月增2.3%，至約7.8萬輛。

車企 5月新能源汽車銷量（輛） 4月新能源汽車銷量（輛） 按月變化幅度（%） 比亞迪 （01211） 239,092 209,467 +14.1% Tesla 中國 77,695 75,942 +2.3% 吉利汽車 （00175） 27,200 29,800 -8.7% 理想汽車 （02015） 28,277 25,681 +10.1% 長城汽車 （02333） 23,000 15,000 +53.3% 小鵬汽車 （09868） 7,506 7,079 +6% 蔚來汽車 （09866） 6,155 6,658 -7.6%

相關文章：

【電動車】比亞迪年內銷量破百萬、理想單月收入破百億 一文看清新能源車廠5月交付量（附表）

【中特估】瑞信：外資尚在評估中特估概念 注意新能源汽車銷量或遠遜車廠預期

記者：伍鍵文