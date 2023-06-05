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【人民幣港股】港交所：6.19推出雙櫃台模式 首批21家雙櫃台證券、3家公司申請增設但未列名單內
港交所 （00388） 公布，上周正式完成「港幣-人民幣雙櫃台」端對端、實習環節後，雙櫃台模式如期在6月19日推出，並公布首批21家被指定為雙櫃台證券名單，在雙櫃台模式推出起生效。
參考以往公告，總共有24家上市公司申請增持人民幣櫃台。在最新公布名單上，長城汽車 （02333） 、比亞迪股份 （01211） 、中國平安 （02318） 3家曾宣布申請增設人民幣櫃台的股份，但未在名單之內。
港交所表示，在雙櫃台模式推出日之前，更多證券或會被接納並加入雙櫃台證券名單。
港交所表示，雙櫃台證券的二級櫃台將納入可進行賣空的指定證券名單及市場波動調節機制（市調機制） 證券名單。
|初級櫃台股份代號
（港幣櫃台）
|二級櫃台股份代號
（人民幣櫃台）
|證券名稱
|00011
|80011
|恒生銀行
|00016
|80016
|新鴻基地產
|00020
|80020
|商湯集團
|00175
|80175
|吉利汽車
|00291
|80291
|華潤啤酒
|00388
|80388
|香港交易所
|00700
|80700
|騰訊
|00941
|80941
|中國移動
|00992
|80992
|聯想集團
|01024
|81024
|快手科技
|01299
|81299
|友邦保險
|01810
|81810
|小米集團
|02020
|82020
|安踏體育
|02331
|82331
|李寧
|02388
|82388
|中銀香港
|03690
|83690
|美團
|06618
|86619
|京東健康
|09618
|89618
|京東集團
|09888
|89888
|百度集團
|09988
|89988
|阿里巴巴
港交所同時公布9個交易所參與者已獲授雙櫃台莊家，可於雙櫃台模式推出後於相應的雙櫃台證券進行莊家活動或提供流通量活動，包括中銀國際、中金香港、中信里昂、Eclipse Options、Flow Traders、國泰君安證券、IMC Asia Pacific、Jane Street、Optiver Trading。
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編輯：麥德銘