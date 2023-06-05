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【人民幣港股】港交所：6.19推出雙櫃台模式　首批21家雙櫃台證券、3家公司申請增設但未列名單內

股市 19:07 2023/06/05

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【人民幣港股】港交所：6.19正式推出雙櫃台模式　首批至少21家雙櫃台證券（附名單）

港交所 （00388） 公布，上周正式完成「港幣-人民幣雙櫃台」端對端、實習環節後，雙櫃台模式如期在6月19日推出，並公布首批21家被指定為雙櫃台證券名單，在雙櫃台模式推出起生效。

參考以往公告，總共有24家上市公司申請增持人民幣櫃台。在最新公布名單上，長城汽車 （02333） 、比亞迪股份 （01211） 、中國平安 （02318） 3家曾宣布申請增設人民幣櫃台的股份，但未在名單之內。

港交所表示，在雙櫃台模式推出日之前，更多證券或會被接納並加入雙櫃台證券名單。

港交所表示，雙櫃台證券的二級櫃台將納入可進行賣空的指定證券名單及市場波動調節機制（市調機制） 證券名單。

初級櫃台股份代號
（港幣櫃台）		 二級櫃台股份代號
（人民幣櫃台）		 證券名稱
00011 80011 恒生銀行
00016 80016 新鴻基地產
00020 80020 商湯集團
00175 80175 吉利汽車
00291 80291 華潤啤酒
00388 80388 香港交易所
00700 80700 騰訊
00941 80941 中國移動
00992 80992 聯想集團
01024 81024 快手科技
01299 81299 友邦保險
01810 81810 小米集團
02020 82020 安踏體育
02331 82331 李寧
02388 82388 中銀香港
03690 83690 美團
06618 86619 京東健康
09618 89618 京東集團
09888 89888 百度集團
09988 89988 阿里巴巴

港交所同時公布9個交易所參與者已獲授雙櫃台莊家，可於雙櫃台模式推出後於相應的雙櫃台證券進行莊家活動或提供流通量活動，包括中銀國際、中金香港、中信里昂、Eclipse Options、Flow Traders、國泰君安證券、IMC Asia Pacific、Jane Street、Optiver Trading。

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編輯：麥德銘

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