【星巴克】星巴克推全新品牌活動「一起咖啡 不止咖啡」 推出首支與林明禎合拍廣告片（附多圖）

星巴克（Starbucks）宣布，推出全新品牌活動「一起咖啡 不止咖啡」，並邀得藝人林明禎合拍首支廣告片，並會於6月6日正式推出，為活動揭開序幕。

香港及澳門星巴克推出兩款以芒果及火龍果為主題的全新Refresher星冰爽，顧客亦可選擇脆脆海鹽焦糖燕麥奶咖啡及脆脆海鹽焦糖燕麥奶星冰樂，過一個悠閒放鬆的清新仲夏，重獲滿滿朝氣。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

由6月6日起，全日夏日飲品及Shining Pastel系列會於全綫香港及澳門星巴克分店推出，而芒果及焦糖脆脆主題美食亦將於同日在香港分店登場。

此外，星巴克亦會設立Starbucks Refreshers星冰爽試飲車，由6月10日至6月18日期間，試飲車將於指定時間快閃香港及九龍不同地點，讓大家試飲全新Starbucks Refreshers星冰爽。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映：【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明