全美工作滿足度最高前10城市 紐約未上榜

美國求職網站Glassdoor分析2022年1月至2023年4月期間，在其網站發布的逾2萬個員工對企業的評論，並按城市分類，總結美國得分最高的25個城市。結果發現加州共有3個城市打入頭10，而經濟中心紐約卻未上榜。

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Glassdoor研究指，城市的生活成本、天氣、交通模式和熱門行業等因素，影響民眾的工作幸福感。紐約市在Glassdoor研究中名列末端，當地平均公司評分得3.72分。PayScale數據亦指，紐約平均生活成本較全國平均水平高1.28倍。

全美工作滿足度最高前10城市

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在是次研究排名中，加州共有3個城市入榜。其中聖荷西（San Jose）和三藩市（San Francisco）更是在其他研究中，入榜成美國最幸福城市。部分原因是兩地失業率和民眾抑鬱率較低。

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Glassdoor強調，排名頭10的城市不但擁有包容的文化和充足的就業機會，且氣候宜人、科技繁榮，和其他城市相比生活成本亦較低。

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責任編輯：李俊儀