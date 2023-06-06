  • 30°C
香港時間 : 2023606日 (週二) 09:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全美工作滿足度最高前10城市 紐約未上榜

環球社會熱點 08:05 2023/06/06

分享：

分享：

美國求職網站Glassdoor分析2022年1月至2023年4月期間，在其網站發布的逾2萬個員工對企業的評論，並按城市分類，總結美國得分最高的25個城市。結果發現加州共有3個城市打入頭10，而經濟中心紐約卻未上榜。

KOL拍片力讚「紐約最美警察」哀求女警拘捕（有片） 【下一頁】

Glassdoor研究指，城市的生活成本、天氣、交通模式和熱門行業等因素，影響民眾的工作幸福感。紐約市在Glassdoor研究中名列末端，當地平均公司評分得3.72分。PayScale數據亦指，紐約平均生活成本較全國平均水平高1.28倍。

全美工作滿足度最高前10城市

    點擊圖片放大
    +8
    +7

在是次研究排名中，加州共有3個城市入榜。其中聖荷西（San Jose）和三藩市（San Francisco）更是在其他研究中，入榜成美國最幸福城市。部分原因是兩地失業率和民眾抑鬱率較低。

美單親媽媽同AI聊天機械人結婚 大讚老公完美 【下一頁】

Glassdoor強調，排名頭10的城市不但擁有包容的文化和充足的就業機會，且氣候宜人、科技繁榮，和其他城市相比生活成本亦較低。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】哈里料出庭作證 130年來首名高級王室成員
2023/06/05
【英國王室】哈里料出庭作證 130年來首名高級王室成員
意小鎮推月租1歐元冀增人口 阿諾舒華辛力加好友成招牌
2023/06/05
意小鎮推月租1歐元冀增人口 阿諾舒華辛力加好友成招牌
KOL拍片力讚「紐約最美警察」哀求女警拘捕（有片）
2023/06/05
KOL拍片力讚「紐約最美警察」哀求女警拘捕（有片）
美單親媽媽同AI聊天機械人結婚 大讚老公完美
2023/06/05
美單親媽媽同AI聊天機械人結婚 大讚老公完美
美漢每日三餐麥當勞連續食百日 但靠一招減近60磅
2023/06/04
美漢每日三餐麥當勞連續食百日 但靠一招減近60磅

你可能感興趣

【英國王室】哈里料出庭作證 130年來首名高級王室成員
17:30 2023/06/05
【英國王室】哈里料出庭作證 130年來首名高級王室成員
意小鎮推月租1歐元冀增人口 阿諾舒華辛力加好友成招牌
12:10 2023/06/05
意小鎮推月租1歐元冀增人口 阿諾舒華辛力加好友成招牌
KOL拍片力讚「紐約最美警察」哀求女警拘捕（有片）
08:35 2023/06/05
KOL拍片力讚「紐約最美警察」哀求女警拘捕（有片）
網絡熱話 經濟 就業 美國 三藩市 加利福尼亞 紐約 失業率 行業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【移民澳洲】6分1移民工人無最低工資 迫違簽證條件將屬刑事
【移民澳洲】6分1移民工人無最低工資 迫違簽證條件將屬刑事
美客機闖華府領空無回應 F-16攔截後墜毀（第二版）
美客機闖華府領空無回應 F-16攔截後墜毀（第二版）
【俄烏戰爭】俄稱成功抵抗烏反擊 擊斃逾250烏軍（第二版）
【俄烏戰爭】俄稱成功抵抗烏反擊 擊斃逾250烏軍（第二版）
意小鎮推月租1歐元冀增人口 阿諾舒華辛力加好友成招牌
意小鎮推月租1歐元冀增人口 阿諾舒華辛力加好友成招牌
美漢每日三餐麥當勞連續食百日 但靠一招減近60磅
美漢每日三餐麥當勞連續食百日 但靠一招減近60磅
【俄烏戰爭】俄稱擊斃多名反擊烏軍 北約料瑞典將加入（持續更新）
【俄烏戰爭】俄稱擊斃多名反擊烏軍 北約料瑞典將加入（持續更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款