【MPF】永明推3隻強積金基金涵蓋低碳指數、歐美股票　下半年打工仔強積金點部署？

永明宣布推出3項強積金基金，包括環球低碳指數基金、美股基金、歐股基金，為強積金成員提供更多投資選擇。香港永明金融財富及退休金業務總經理潘紀紅表示，受地緣政治、通脹及加息等因素影響，環球經濟及資產市場難免出現波動，要透過單一投資而獲利並非易事，今次推出的3隻新強積金基金，讓客戶按照自己的投資目標及風險承受能力，更靈活調配資金。

永明資產管理（香港）行政總裁顏建華表示，公司原本有14種基金，今日新加3種基金，共有17隻基金，其中環球低碳指數基金追蹤FTSE Custom MPF Developed Selected Countries ESG Low Carbon Select Hedged Index，該指數通過投資於ESG表現良好的公司，從而可以推動企業降低營運碳排放水平、減少石化燃料儲備以及改善整體ESG評級。該指數所追蹤的資產過去5年累積回報約55%。3隻新基金低碳基金、美股基金以及歐股基金的管理費分別是1.1%、1.28%、1.305%。

永明資產管理（香港）首席投資策略師龔偉怡指出，美國作為全球最大股票市場，以高增長的科技股及非必需的消費股（包含網購平台及電動車等）為主，佔市場約45%比重，故投資美股可捕捉快速增長的機會，而涵蓋英、法、德、意等主要市場的歐洲股票則較着重於工業、健康護理、能源、必需性消費等傳統板塊，投資主調較為穩健。公司採用多元經理模式的投資團隊作主動式管理，方便更靈活調配產品投資內容。

料美息明年才可能有條件減 現睇好高評級債

今年下半年強積金投資部署方面，龔偉怡表示，預期美國本月和下月都會各加息25點子，然後息口會在年內餘下時間橫行，明年才可能有條件減息。而當加息周期完結而「轉角」將減息之際，睇好高評級債券。股債分配比例在六四比的基礎上，可相對提高債券持倉比例，尤其是投資級別債。

至於持股部分的配置，龔偉怡認為，視乎打工仔距離退休年齡有多長時間，若仍有30至40年才退休，可考慮投資高風險市場。若打工仔只剩10年時間便提款退休，可留意成熟市場的股票基金或較適合。她又指，美息接近見頂，或利好增長型、高估值的股票，可考慮在該些股票相關的基金加倉。

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記者：胡學能