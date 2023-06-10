【香港電影】電影融入Web3　初創BEAM+ LAB促與「影迷社群」增互動

近年隨著不同創新技術如生式成人工智能、區塊鏈、虛擬實境等出現，顛覆了創意產業的未來發展。以電影產業為例，就陸續有電影公司示範將電影IP融入第三代互聯網Web3世界。

為了將傳統電影進行藝術轉化，並且讓影視娛樂的圈子的創作人及文化演藝人士，拓展新商機，James更與朋友合夥創立BEAM+ LAB。BEAM+ LAB的首家IP合作夥伴為擁有1970至2020年代逾600個經典香港電影IP的美亞娛樂，包括《聽風者》、《一代宗師》、《擺渡人》等，早前推出以香港經典電影為主題的NFT項目「CRYPTYQUES」，並邀得國際知名攝影師夏永康Wing Shya擔任首席創意官。

▲ 身兼數碼港培育計劃初創BEAM+ LAB創始人、美亞娛樂聯席董事的李濠旭（James），自小就浸淫在影視娛樂的圈子中，在行業中涉獵範圍甚廣，由製作以至投資電影，皆由他包辦。

他認為，透過利用舊有600多個電影IP，以及結合美亞旗下的不同IP，可以針對Web 3部署，例如元宇宙項目、NFT等也是未來能多作嘗試的方向。長遠而言，他認為現時在相開項目在市場上的影響力、顧客忠誠度及黏著度多高，一切仍屬於未知數，「還需要試多一點才知道。」

本地電影與Web 3融合 尚有探索空間

就Web 3而言，李燈旭（Jason）認為，現時進行相關項目的電影公司仍然偏少，可能最為人熟悉的就是同行天下一電影（One Cool Film）去年為電影《明日戰記》推出NFT等，而觀察整體香港市場，可能即使有產品亦「未係好有noise（迴響）」。因此，他認為本地的電影公司也可在此方面著墨，製造更多交流及合作機會。

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新構思新對策 增進觀眾與IP共鳴度

電影發行通常伴隨着宣傳，James認為，在該層面上，首先要與「社群」建立互動關係， 借助這群「海量KOL」的力量，在電影上映前加強宣傳。另外在合作層面上，就需要讓版權擁有方了解對品牌形象、實際收益、與觀眾的關係有何轉變等，並且就此商議出新對策助宣傳。

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舉例指：

假設有一萬份NFT，即是將有一萬個用戶可能會作為幫助電影宣傳的參與者，那就可以想一想：『在他們參與後，會否有甚麼可以的方式獎勵他們呢？』例如早前Marvel就有推出限量NFT，送予觀賞《蜘蛛俠》試映場或特別場的用戶，令觀眾與IP之間的關係有所轉變，增進連繫與共鳴度。

他又補充，盡管加密貨幣市場遭遇逆風，或多或少影響發展氣氛，可是Web3的發展潛力卻不容忽視。他強調：「只要目的不是搵快錢，而是建立一個能夠聚集的影迷社群（Community）」，深信技術在，一切皆有可能長遠發展。

記者：張寶燕

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