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【航空恢復】IATA調高2023年航空業盈利預測逾一倍　從每名乘客僅賺...

股市 17:37 2023/06/05

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【航空恢復】IATA調高2023年航空業盈利預測逾一倍　從每名乘客僅賺18港元

國際航空運輸協會（IATA）正舉行2023年年會並更新最新航空業盈利預測，IATA預計，今年全球航空公司整體盈利可達98億美元，較去年12月估計的47億美元多出一倍，主要反映中國早於預期解除疫情限制、貨運收入維持高於疫情前水平。

雖然航空公司今年淨利潤率1.2%，相比疫情期間巨額虧損是重大改善，但仍低於疫情前五年的的4.2%。IATA總幹事 Willie Walsh表示，航空公司從每名乘客平均僅賺2.25美元（約17.6港元），要修補受傷的資產負債表、為投資者帶來可持續回報都會持續受挑戰。

IATA：亞太區航空公司今年繼續虧損

在亞太區上，IATA料區內航空公司尚未扭轉虧損，料今年再虧損69億美元，但去年水平虧損削半。IATA稱，隨中國解除限制，區內基本再沒有出入境限制，旅客需求和運力正在急速恢復。

整體行業方面，IATA最新估計，航空業今年營業額可按年增9.7%，高於支出的8.1%增幅，帶動盈利能力增強。

在客運業務上，IATA料行業營業額達5460億美元，按年增27%，但仍較2019年低10%。在旅客出遊需求依然強勁，即使行業運力按年提升27%，業界收益率只輕微回落1.1%。

貨運業務方面，IATA料業界分部營業額1423億美元，較前兩年的2000億美元明顯回落，反映運力提高和經濟活動受高通脹影響，但依然明顯高於2019年的1000億美元水平。

至於佔營運支出最多的燃油支出，IATA料今年行業燃油成本相當於每桶油價98.5美元，較去年底估計的111.9美元為低。

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記者：麥德銘

航空 航空業 亞太 出入境管制 經濟
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