【美股焦點】大摩指美股盈利現下行風險　料標普500指數年底跌近1成

隨著銀行危機風險降溫，債務上限問題解決，加息周期亦快將完結，市場普遍預期美股在風險因素消除後可望向好。然而摩根士丹利卻與市場唱反調，認為美股盈利將會下跌超過1成，流動性惡化可能會在未來三個月對股票估值帶來下行壓力，屆時將抑制美股升勢。

大摩預期，標普500指數今年每股收益將下降16%。為市場睇得最淡的預測之一，預計標普500指數每股收益為185美元，與市場預測中值206美元有一段距離，更預計指數到年底時見3,900點，以上周五（2日）收市4282點計，潛在跌幅接近9%。

該行分析師Andrew Sheets認為，美國企業盈利面臨下行風險，流動性惡化可能會在未來三個月對股票估值帶來下行壓力，同時隨著收入增長放緩，和利潤率進一步萎縮，預計每股純益將令人失望。該行亦推薦防禦性股票，並建議增持包括長期美債在內的已開發市場政府債券和美元，策略偏向防守性。

在看淡美股的同時，大摩發報告指，看好日本、台灣和韓國股市前景。

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編輯：葉志偉