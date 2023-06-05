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【歐洲經濟】歐元區4月PPI增速大幅放緩、按年僅增1%　遜預期

股市 17:48 2023/06/05

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歐元區4月PPI增速大幅放緩、按年僅增1%　遜預期

歐元區4月份生產者價格指數（PPI）增速放緩，按年由5.9%減至1%，低於預期的1.7%。倘撇除能源，核心PPI按年仍跌0.1%。與3月同期對比，PPI按月跌3.2%，市場預測跌3.1%，2月則按月跌1.6%。

月内，能源業價格按月大跌10.1%，中間產品跌0.6%，而財資用品、耐用品、非耐用品則維持升幅，按月分別增0.4%、0.2%和0.3%。

歐元區PPI 按月增幅（%）
3月 4月
PPI -1.3 -3.2
核心PPI（撇除能源） 0.1 -0.1
中間產品 -0.4 -0.6
能源 -4.1 -10.1
財資用品 0.2 0.4
耐用品 0.3 0.2
非耐用品 0.9 0.3

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記者：伍鍵文

經濟 經濟數據表現 歐元 PPI
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