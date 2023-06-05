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【歐洲經濟】歐元區4月PPI增速大幅放緩、按年僅增1% 遜預期
股市 17:48 2023/06/05
歐元區4月份生產者價格指數（PPI）增速放緩，按年由5.9%減至1%，低於預期的1.7%。倘撇除能源，核心PPI按年仍跌0.1%。與3月同期對比，PPI按月跌3.2%，市場預測跌3.1%，2月則按月跌1.6%。
月内，能源業價格按月大跌10.1%，中間產品跌0.6%，而財資用品、耐用品、非耐用品則維持升幅，按月分別增0.4%、0.2%和0.3%。
|歐元區PPI
|按月增幅（%）
|3月
|4月
|PPI
|-1.3
|-3.2
|核心PPI（撇除能源）
|0.1
|-0.1
|中間產品
|-0.4
|-0.6
|能源
|-4.1
|-10.1
|財資用品
|0.2
|0.4
|耐用品
|0.3
|0.2
|非耐用品
|0.9
|0.3
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記者：伍鍵文
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