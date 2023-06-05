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財政司司長陳茂波：暫無意調整樓市「辣招」　考慮再放寬首置客按揭成數

股樓投資 17:33 2023/06/05

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財政司司長陳茂波出席立法會財經事務委員會時表示，目前無意調整樓市「辣招」，但會密切留意樓市。惟在可行情況下，會考慮為首次置業市民再放寬按揭成數比例。另指政府房屋政策以本地人自住需要為優先，強調物業是用作居住而非炒賣。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，復常之路漫長，經濟復甦步伐不似預期，樓價近月反覆上落。陳永傑認為，香港物業市場炒風早不存在，辣招作用已名存實亡。建議港府於樓價下行，果斷採取樓市減辣措施，以免香港樓價受外圍影響，急速下滑時，難以挽救。如可考慮將首次置業人士最高按揭成數調升至九成半，或者將高成數如八成按揭上限調升至3000萬元物業，相信皆有助市民上車。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，自2019年10月「林鄭plan」及2022年2月「波叔plan」推出後，市場反應非常正面，讓更多首置人士以較低的首期上車，輕鬆置業。曹德明建議，若果政府可有序地放寬首置人士樓花按保成數上限，相信能帶動樓花市場回穩，對樓按市場有正面支持作用。

 

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撰文 : 蔡子俊

樓價 財政司 物業市場 陳茂波

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