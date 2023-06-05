IMF總裁：未見貸款顯著放緩 美加息周期未屆轉向

國際貨幣基金組織（IMF）總裁Kristalina Georgieva表示，他們目前還沒有看到貸款顯著放緩的情況，意味美國聯儲局（Fed）未屆加息周期轉向之時。

Georgieva接受《CNBC》訪問時說：「我們尚未看到貸款顯著減緩。雖然有一些減緩，但不足以讓Fed後退。」

Fed於5月的一份報告中警告稱，銀行擔心未來的環境，因為美國中型金融機構的困境導致銀行收緊家庭和企業貸款標準。

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不過，Georgieva亦強調，環球經濟處於極度不確定的環境中，因此要注意趨勢並靈活適應，一旦趨勢改變就要調整。

她指，由於收入上升且失業率仍然非常低，Fed或要繼續保持現有政策，甚至進一步加息。她預測，美國失業率將由將5月份的3.7％升至4.5%。

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Georgieva還提到，美國政府通過的債務上限法案是一個較好的結果，但對於債務上限的反覆辯論不利於解決問題，需要重新思考應對方式。

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