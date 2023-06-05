歐元區五月PMI降至三個月低點 52.8 服務業上升抵消製造業衰退

市場一項調查顯示，歐元區的商業活動在上個月得到了支撐，因為其服務業的上升抵消了製造業不斷加深的衰退，另外整體價格壓力已經減弱。

由標普全球公司編制的HCOB綜合採購經理人指數（PMI）終值被視為衡量整體經濟健康狀況的良好指標，5月份該指數從4月份的54.1降至三個月低點52.8，高於50分界線，但低於初步估計的53.3。

Hamburg Commercial Bank的首席經濟學家Cyrus de la Rubia說：「相對有彈性的服務活動增長應確保歐元區在10月至3月期間國內生產總值停滯後，在第二季度重新站穩腳跟並顯示出積極的擴張速度。」

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而涵蓋服務業的PMI從4月的一年高點56.2降至55.1，低於55.9的快報讀數。上周公布的製造業PMI顯示，儘管價格下降，但由於需求下滑，工廠活動的低迷程度加深了。

5月份整體成本壓力降低，綜合投入和產出價格指數均下降。產出指數從56.8降至56.4，為2021年4月以來最低。

盡管如此，對服務的需求繼續上升，企業緩慢地增加了員工人數。就業指數從4月份的11個月高點55.6降至54.6。

de la Rubia說：「強勁的勞動力市場、不斷上漲的工資和整個歐洲蓬勃發展的旅遊業正在支持服務業。後者得到了新的出口商業PMI的證實，該指數包括與旅遊相關的需求，並在5月份保持在系列峰值附近。」

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記者：張瑋婷