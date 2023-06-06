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【吉利175】吉利汽車升1%、5月銷量按年增35%至12萬輛　新能源車增長38%

股市 10:49 2023/06/06

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【吉利175】吉利汽車5月銷量按年增35%至12萬輛　新能源車增長38%

吉利汽車 （00175） 公布，5月集團總銷量為120,053輛，按年增35%。今年首5個月，吉利汽車累計銷售55.6萬輛，按年增加14%，扭轉首季銷量下跌表現，完成全年銷售目標165萬輛的33.7%。

吉利早段升1%，報9.52元，成交額9280萬元。

吉利汽車上月銷售的汽車，27,036輛為新能源汽車，按年增長37.8%，主要由純電動車按年增53%至24,124輛帶動，插電式混動（PHEV）銷量下跌25%至2912輛。今年首5個月，吉利汽車累計銷售108,906輛新能源汽車，按年增64%。

吉利極氪5月交付8101輛 按年增1倍

以品牌劃分，主品牌「吉利」5月銷售按年增34%至92,833輛，合資品牌「領克」銷售按年增28%至14,489輛，「極氪」銷售按年增100%至8678輛，「睿藍」則略增1%至4053輛。

此外，「寶騰」5月銷量按年增34%至13,793輛；首5個月累計銷售按年增44%至66,007輛。

各大中國電動車廠5月交付量，可瀏覽【下一頁】

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