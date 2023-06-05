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瑞銀料下周一前完成收購瑞信 瑞信股東每持約22股將獲1股瑞銀

環球政經 17:06 2023/06/05

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在瑞士政府支持下，瑞銀預計，將於6月12日或之前完成瑞信的收購案。交易完成後，該瑞士銀行將變成一間擁有1.6萬億美元資產負債表的巨型銀行。交易是否完成取決於美國證監會宣布註冊聲明有效，並滿足其他尚未完成的交割條件。

交易完成後，瑞信股票將從瑞士證券交易所和紐約證券交易所摘牌。瑞信股東每持有22.48股流通股，將獲得1股瑞銀股份，而兌換瑞信ADS可能要支付一些費用。

這是自全球金融危機以來規模最大的銀行交易，並將使瑞銀在關鍵市場上擁有管理5萬億美元資產的領先地位。

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盡管瑞銀計劃裁員來降低成本和達至協同效應，但收購案得到瑞士央行2,000億瑞士法郎的流動性支持，以及政府承諾吸收瑞銀所承擔的90億瑞士法郎損失。

瑞銀行政總裁Sergio Ermotti表示，他們仍在分析瑞信零售業務的情況，但「基本情景」仍是與瑞銀全面整合，他不會被「懷舊情懷」左右。他對未來的挑戰持樂觀態度，認為這將對股東、員工、客戶以及瑞士金融服務行業都將產生正面影響。

 

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撰文 : 林斯凱

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