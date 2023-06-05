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洪水橋新盤滙都已獲批預售　最快月內推盤

股樓投資 17:13 2023/06/05

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泛海國際旗下的新盤洪水橋滙都，泛海國際集團執行董事關堡林表示，項目共兩期項目均於上周獲批預售樓花同意書，而部署先推出的滙都I，樓書仍在準備當中，最快本月開售。設於荃灣的展銷廳將建有4個示範單位，將涉一至三房戶型，緊隨發展商推盤的步伐決定開放的次序。而對於屯門區近日有其他新盤準備月內推售，他認為，兩個項目位於不同地區，難以直接比較。

樓市方面，關堡林指，專才計劃等措施增加了來港人口，不論他們會否置業，都會提高對住屋的需求，對樓市屬正面幫助。加上香港低息環境、失業率及就業不足率降低，故對後市充滿信心。

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 滙都 洪水橋 泛海

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