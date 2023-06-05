【世界環境日】科技園公布「淨零排放2045」願景　較《香港氣候行動藍圖 2050》碳中和目標早5年

▲ 科技園公司公布「淨零排放2045」願景，目標是確保科技園公司的營運能在2045 年前，達到科學基礎減量目標倡議（SBTi）提出的淨零排放標準。（黃建輝 攝）

科技園公司今（5日）公布其「淨零排放2045」願景，目標是確保科技園公司的營運能在2045 年前，達到科學基礎減量目標倡議（SBTi）提出的淨零排放標準，該承諾亦較港府在《香港氣候行動藍圖 2050》提出的實現碳中和目標時間提早了5年。

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SBTi 所提出的企業淨零排放標準，是依據氣候科學而制定、全球最受認可的減排目標框架之一，當中包含對企業訂立其淨零排放標準的指引、指標及建議，以符合將全球暖化整體升幅控制在攝氏 1.5 度範圍內。

2030年前 日常營運碳排放量減少42%

科技園公司將按SBTi所訂立的碳排放範圍一、二及三，制訂涵蓋日常營運以至其價值鏈的短期及長期減排目標，當中的短期目標是在2030年前，將日常營運中的碳排放量減少42%（範圍一及二）；以及在價值鏈碳排放（範圍三）中，將下游租賃資產如來自租戶的碳排放，和廢棄物的碳排放量減少25%，及將資本商品如隱含碳排放的每平方米碳排放强度減少52%。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，科技園已擁有逾100間綠色科技企業，而該願景較港府提出的碳中和目標時間提早5年，是希望能夠與這些科企共同努力、發揮帶頭的作用，為業界訂立新指標，讓更多本地公司及行業知道制訂淨零排放目標的可行性，為香港構建一個綠色科技及綠色金融生態圈，讓可持續發展帶動科技前進，同時也讓科技推動可持續發展。

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香港科技園公司可持續發展總監鄺文昌則提到，「淨零排放」的目標不至是本地，而是要放眼於全球不同地方。科技園的角色是要加強國際之間的連接性（Connectivity），讓更多人認識現時香港科技人才在綠色創新科展上的成果，將香港的科技帶去更多地方，同時亦為香港引入來自世界各地的綠色創新方案。

記者：陳卓賢

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