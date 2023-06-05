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【虛擬資產】許正宇：金管局正擬訂「穩定幣」規管框架　年內進行第二輪公眾諮詢

股市 16:44 2023/06/05

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【虛擬資產】許正宇：金管局正擬訂「穩定幣」規管框架　年內進行第二輪公眾諮詢

財經事務及庫務局局長許正宇出席立法會財經事務委員會時表示，為把握Web3發展帶來的機遇，財政司司長將成立專責小組，就如何促進Web3行業的可持續及負責任發展提供建議。此外，金管局正就「穩定幣」擬訂規管框架，並計劃於今年內進行第二輪的公眾諮詢。

許正宇提到，證監會上月已公布有關虛擬資產服務提供者發牌制度的監管要求，發牌制度由本月起生效，相信發牌制度有助確保市場有序發展和保障投資者利益，當局亦會加強投資者教育工作，讓投資者了解發牌制度的運作和投資於虛擬資產需要注意的主要事項。

年內諮詢GEM改革

便利創新科技企業融資方面，許正宇提到，港交所亦已實施特專科技公司上市制度，便利具規模但尚未達到現時主板資格測試的盈利或收益要求的特專科技企業上市融資，認為新制度有助提升香港作為創新企業首選上市地點的地位。

許正宇重申，港交所正詳細考慮市場意見，並會於今年內就GEM提出改革建議並展開諮詢，期望更有效服務在發展較前期階段企業的融資需求，助力創新科技發展。

推動金融科技人才專業化

許正宇又稱，正研究為證券業及保險業建立金融科技專業資歷，推動金融科技人才專業化，亦將推出「專上學生金融科技實習計劃」，協助修讀金融科技相關科目的學生可以在本港或大灣區的金融科技企業取得實習工作經驗。

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