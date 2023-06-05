▲ 【長和系】和記港口在英國引入100台無人駕駛電動拖車 首批9月運抵菲力斯杜港

長和 （00001） 和記港口旗下位於英國的菲力斯杜港（Port of Felixstowe）與上海西井科技簽訂協議，採購額外100台無人駕駛電動拖車（Q-Truck），有關該訂單已通過招標及全面的測試和評估程序，首批無人駕駛拖車將於今年9月運抵菲力斯杜港。

和記港口早於2020年已在泰國蘭差彭港（Laem Chabang Port）D碼頭率先引入Q-Truck，15台Q-Truck以混合模式操作，期間無需與其他車輛分隔，引入至今已處理超過33萬4千個標準貨櫃。

加強智能化應用來降低能源消耗

菲力斯杜港行政總裁及和記港口執行董事鄭振訓表示，集團將於英國推出無人駕駛拖車，將有助提高碼頭的貨櫃處理效率和操作穩定性，同時為減低港口營運的碳排放作出重大貢獻。西井科技董事長譚黎敏指，是次合作將加強智能化應用來降低能源消耗，未來將繼續攜手和記港口探索更多新的商業機會，為全球大物流提供可持續發展的創新方案。



據以科學碳目標倡議（SBTi）而制定的全球淨零標準策略，和記港口旗下的英國港口將於2035年達至範圍一及範圍二的淨零目標，除無人駕駛拖車外，和記港口亦投資一系列減碳設施，包括引入電動拖車、更換和重整堆場吊機，以及僅購買由可再生能源生產的電力。

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編輯：陳韻妍