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NOVO LAND首錄租務　退休客預付一年租金　每月1.38萬租兩房

股樓投資 16:53 2023/06/05

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利嘉閣地產莊國寶表示，屯門新晉入伙屋苑NOVO LAND 第1B期1座中層H室，實用面積約452平方呎，屬兩房間隔，外望內園景。單位原叫租約15,000元，吸引一名同區居住的退休人士洽租，更願一次過預付一年租金，業主提供議價空間，議價後以月租13,800元租出，折合實用面積呎租約30.5元。屋苑近日剛剛收樓，租盤相當搶手，心儀單位間隔實用，傢電全齊，附有發展商原有裝潢，議價後決定即睇即租。

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據悉，業主去年8月以623.48萬元一手向發展商購入物業，現成功租出單位，可享租賃回報約2.7厘。屋苑現時有約22個放租盤，開放式戶入場租金由8,800元起。

延伸閲讀【多圖】NOVO LAND第2A期示範單位陪你睇 簡約悠然舒適家居【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

NOVO LAND 屯門 利嘉閣 二手市場

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