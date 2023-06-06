【英國王室】哈里出庭作證 130年來首名高級王室成員（第二版）

英國哈里王子（Prince Harry）於英國當地時間周二（6日），在倫敦高等法院出庭，為起訴英媒《每日鏡報》（Daily Mirror）的案件作證。哈里將成為130年來，首名出庭作證的英國王室高級成員。

（第二版更新哈里周二現身）

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原定周一（5日）會現身法院的哈里，最終在周二到達倫敦高等法院，準備出庭為自己的私隱案作證。哈里代表律師解釋，因為航班延誤才錯過周一的庭訊。

哈里此前逾與100位名人一同集體起訴《每日郵報》、《星期日鏡報》（Sunday Mirror）、《星期日人物報》（Sunday People）所屬的鏡報集團（Mirror Group Newspapers，MGN），指對方於1991至2011年間，涉及竊聽電話及其他非法行為。

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案件上月已經開審，代表哈里的律師試圖證明，MGN是在高層知情及批准的情況下，非法收集他們的私隱。MGN在審訊初期承認，《星期日人物報》曾一次非法收集哈里的訊息，為當時的行為致歉並承諾賠償。

但MGN同時拒絕承認其他指控，指未有證據證實指控。由於MGN指部分信息來自王室助手，外界分析指，英國王室或在是次審訊中佔據重要位置。

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是次出庭是哈里今年內第二次踏足法庭，他3月時亦出席針對《每日郵報》等出版商的訴訟聽證會。

哈里此前亦曾多次控告英國傳媒，他更在回憶錄和Netflix紀錄片中指，其他王室成員及助手勾結英國小報，放出針對他的不實言論。英國王室未有回應相關指控。

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責任編輯：李俊儀