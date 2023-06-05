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OPEC+延長減產協議 沙特宣布7月額外減產

環球政經 16:42 2023/06/05

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石油輸出國組織及盟友（OPEC+）達成協議，將減產延長至2024年。同時，沙特亦宣布將於7月額外減產。

OPEC+佔全球原油產量約40％，因此其政策決定對油價有重大影響。該組織此前已實施每日366萬桶的減產，相當於全球需求的3.6％，其中包括去年同意的每日200萬桶減產和今年4月同意的額外每日166萬桶自願減產。OPEC+於周日會議上決定將這些減產措施延長至2024年底。

沙特阿拉伯將在7月進一步削減石油產量，從5月的每日約1,000萬桶減少到每日900萬桶，是多年來最大規模的減產。沙特能源部表示，這是為了給市場帶來穩定。

【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

沙特阿拉伯是OPEC+成員中唯一擁有足夠備用產能和儲存能力的國家，能夠輕松地增減產量。由於沙特阿拉伯擁有大量的石油產能和儲存設施，他們可迅速地調整產量以適應市場需求。這使得沙特阿拉伯在OPEC+減產協議中起到了重要的角色，他們能夠在市場需要時減少產量，以幫助穩定和支持油價。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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自俄烏戰爭以來，西方國家一直指責OPEC操縱油價，通過高能源成本破壞全球經濟，並指責OPEC支持俄羅斯。

 

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撰文 : 林斯凱

美股 戰爭 石油 石油輸出國組織 沙特阿拉伯 香港經濟日報 大行報告 俄羅斯

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