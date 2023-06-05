紐約地鐵試設月台門 防墮軌兼加強安全

紐約大都會運輸署（Metropolitan Transportation Authority，MTA）提前試行在地鐵月台安裝閘門，希望減少乘客出現墮軌情況。據悉，計劃將耗資約1億美元（約7.78億港元）。

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MTA發言人透露，當局提前一個月開始試行月台閘門計劃，打算在3個地鐵站安裝。計劃希望改善地鐵網絡的總體安全問題，特別是在地鐵墮軌意外或乘客被推落路軌事件頻發後。

自疫情以來，紐約地鐵罪案大幅增加，攻擊事件在2021年上升30%，兇殺案及性侵事件亦顯著增加，安全問題成為關注。

2022年初華裔女子高慧民（Michelle Go）在時代廣場地鐵站被無業遊民Martial Simon推下路軌後輾斃後，MTA決定改革地鐵網的安全。

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紐約市市長阿當斯（Eric Adams）及紐約州州長霍楚爾（Kathy Hochul）去年為打擊地鐵犯罪率，在地鐵網絡大舉增加警力。數據指2022年最少25人發生墮軌意外，較前年上升4人。

但公共交通乘客權益關注團體Riders Alliance指出，月台門並不足夠，指措施可能有效阻止高慧民遇害案的同類墮軌狀況出現，惟強調當日月台有警員下仍發生慘劇。

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責任編輯：吳漢培