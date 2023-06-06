【WWDC2023】蘋果WWDC主題演講啟動　一文看清事前傳聞（附直播連結）

蘋果（Apple）年度全球開發者大會WWDC 2023，將於香港時間6月6日凌晨1時正式揭幕。而在WWDC發布會舉行前夕，外媒紛紛預測蘋果是次或準備了不少顛覆過往印象的產品，本報就為讀者們整理重點傳聞，推測即將登場的新品！

蘋果WWDC 2023直播

1/ MR頭戴式裝置

自蘋果宣布舉行WWDC 2023以來，就不斷有爆料人士表示蘋果將會在這次會上發表籌備已久的首款MR混合實境裝置，並命名為「Reality Pro」。據悉，是次裝置搭載M2芯片、4K解析度屏幕、合共6組相機來進行全身式動作追蹤。根據《Macworld》報道，Reality Pro售價將高達3,000美元（約2.3萬港元）。

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2/ 5大OS系統更新

有傳蘋果將會一如以往，推出五大新OS系統，包括：iOS 17、iPadOS 17、macOS 14、watchOS 10 及 tvOS 14。不過有傳是次OS系統更新沒有太大驚喜，iOS 17只是提供更複雜的 Always-on Display 功能。此外，位置分享功能和iPhone 14 Pro的動態島功能亦會有所提升。

另值得一提的是，有傳蘋果為了配合歐盟法規要求，在iOS 17後將會開放App Store以外的軟件下載安裝管道，屆時開發者毋需再透過蘋果App Store上架，用戶使用iOS 17系統，也可直接安裝第三方應用程式，以及用文件形式安裝應用程式。

3/ Mac Studio 及15吋MacBook Air

彭博記者、知名「蘋果爆料人」Mark Gurman指，蘋果正為兩款全新高階Mac機測試M2 Max，以及M2 Ultra芯片，因此預計在WWDC將會公布Mac Studio的升級版本。同時，有外媒表示蘋果將推出15吋MacBook Air，有著相同的M2芯片和 8GB RAM 起的規格，但就會採用更大尺寸、更高解析度的屏幕。

總括而言，是次最為人期待的莫過於MR頭戴式裝置，到底蘋果是否將會帶來相關產品，就要留意明日凌晨的蘋果發布會。讀者若想即時觀看，可透過4個方法觀看，包括：YouTube、蘋果官網、開發者平台以及Apple TV，進入首頁就會看到WWDC23直播訊息。

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責任編輯：曾曉汶

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