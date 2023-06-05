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【恒地系】恒地主席李家誠：本港樓市料保持平穩、對前景感樂觀　零售市道逐步好轉

股市 16:32 2023/06/05

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【恒地系】恒地主席李家誠:本港樓市料保持平穩、對前景感樂觀　零售市道逐步好轉

疫情市道逐復常，恒基地產 （0012） 主席李家誠在表示，隨中港恢復通關，預期本港樓市會逐步回暖，對樓市前景感樂觀，本港對樓市一向有剛性需求，相信樓市會保持平穩，市民會慢慢考慮置業。

談及投地，李家誠稱，要視乎每幅地的地點，是否符合集團策略而定，集團會視乎地域去補充土儲，難以一概而論，收租、發展項目及農地都會繼續進行。

疫後內地經濟已逐漸恢復

零售市道方面，李家誠認為，社會復常後，零售市道將逐步好轉，仍仍要時間逐步恢復，目前的零售數據反映復甦態勢不錯。

內地市場方面，恒地主席李家傑表示，疫後內地經濟已逐漸恢復，樓市也會慢慢調整，但相信短期內完全恢復的可能性不大。

 

【開市追揸沽】港股大反彈弱勢扭轉？ 憧憬內地救市內房股有救？

開市追揸沽
【開市追揸沽】港股大反彈弱勢扭轉？ 憧憬內地救市內房股有救？

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編輯：陳韻妍

港股 恒基地產（00012） 香港物業 發展商 經濟 李家傑 地產 李家誠 恒基
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