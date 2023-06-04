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波音解決供應鏈問題的進展「令人沮喪地緩慢」 CEO指五年後仍難以滿足新飛機需求

環球政經 15:20 2023/06/04

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波音公司（BA）首席執行官Dave Calhoun上周五（2日）表示，既使航空公司對飛機的需求已經反彈到疫情前的水平，解決供應鏈問題的進展「令人沮喪地緩慢」。

Calhoun稱，波音公司在其供應鏈的某些方面已經有了改善，如發動機鍛件和鑄件。他又補充說，波音和歐洲競爭對手Airbus（AIR）等飛機製造商滿足客戶對新飛機需求的能力在五年後仍將受到限制。

Calhoun在伯恩斯坦會議上表示：「在面對需求激增時，我們必須明智地管理供應，以確保生產和銷售的平衡。」
 

【青姐話】波動市 考理智

青姐話
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Calhoun認為，對某些問題的可見度已提高，波音公司定期跟踪曾面臨生產難題的供應商，主要留意的25-30個零部件。但意外仍然可能出現，他指，「供應商失去了一些經驗、人才、人才，在某處沒有以實物替代他們。」他亦因此收到逃逸通知或缺陷時，就無法進行下個月的交貨。

波音公司和製造737 MAX機身的Spirit AeroSystems公司（SPR）目前正在努力解決支架安裝缺陷的問題，而該問題減緩了最暢銷的MAX 8機型的交付。

Calhoun說，這個問題可能讓他們損失了25架飛機，但堅持 「是可控的」，不會妨礙在年底前將產量提高到38架飛機。

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記者：張瑋婷

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