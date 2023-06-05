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【日本人才荒】時薪76元也請不到人　日本酒店業缺人影響復甦

商業 16:23 2023/06/05

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日本早前公布一項有關職位空缺調查，其中酒店業職位空缺數量增加了約15%，隨著新冠疫情結束，旅遊業正待復甦，勞動力短缺已成日本酒店業主要問題。

【日本酒店】日本11月酒店入住率逾7成　創疫情後最高水平

位於東京的高田馬場站前Vessel Inn，酒店負責人大鋸涉表示今年3月開業時，曾以1,350日圓（約76港元）時薪招聘，但完全沒有人應徵，最後決定僱用外國人，目前12位員工中就有一半的6人是外國人。

大鋸涉說：「情況比想像中嚴峻，我估計未來至少要1,500日圓（約84港元）時薪才有機會請到人。」目前該店的使用率為78%，隨著入境旅遊的快速復甦和住宿率超出預期，外國人作為勞動力已是不可或缺。

鋪床執房難靠機械人

事實上愈來愈多自動化方案正針對酒店業，業界對解決勞動力短缺問題的方案的興趣日益濃厚。例如湯本富士屋酒店就引入了由機械人協助送餐的系統，減少了約25%提供食物所需時間，從而降低了人力成本。

但有些任務仍然難靠機械人處理，酒店業最嚴重的勞動力短缺是鋪床等清潔工作。酒店經理也對房間清潔人員的長期短缺感到危機感，大鋸涉表示：「我覺得打掃客房是最重要的一環，畢竟酒店的產品就是客房，如果產品沒有做好，酒店就無法經營。」

提供客房清潔諮詢的Clean Next行政總裁西山貴代表示，目前缺乏公平評估淸潔人員工作表現的機制：「要讓從業員能夠安身立命，就需要有一個能公正評價的系統，做到什麼程度、清潔多少房間，這樣才有足夠動力工作。日本有必要平等地評價外籍工人和日本工人。」

【日本經濟】旅遊業回復太快令人手短缺　日本酒店業逾半員工被迫加班

責任編輯：李智賢

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